7 finanšu kļūdas, kuras nekad nevajadzētu pieļaut

Viens no izplatītākajiem stresa un uztraukuma iemesliem cilvēku dzīvē ir finanses un ar tām saistītās problēmas. Neatkarīgi no mūsu vēlmes veidot stabilu un paredzamu nākotni, dzīvē notiek dažādi neparedzami notikumi, kas tieši vai pastarpināti ietekmē mūsu finanses.



Lai arī mūsdienās par finansēm un to pareizu pārvaldīšanu pieejama plaša informācija, tomēr vēl arvien cilvēku finanšu pratība ir zema. Tas neveicina atbildīgu izturēšanos pret saviem naudas līdzekļiem. Tāpat tiek pieļautas dažādas kļūdas, kas noved pie finansiālām grūtībām.

Kādas ir visbiežāk pieļautās finanšu pārvaldības kļūdas?

1. Netiek plānots budžets

Liela daļa cilvēku atzīst, ka neatkarīgi no tā, cik pelna, daļu no saviem ienākumiem varētu tērēt apdomīgāk vai citādi, kā ierasts. Šī iemesla dēļ svarīgi ienākumus samērot ar izdevumiem.



Budžeta izdevumus ieteicams sadalīt trīs daļās:

• Obligātie maksājumi;

• Pamatvajadzību maksājumi (pārtika, transports, apģērbs, medicīna);

• Citi maksājumi (kafejnīca, izklaides, hobiji).

Kļūdas plānojot budžetu vai tā neplānošana rada situāciju, ka atrodamies nepārtrauktā naudas trūkumā, lai gan līdzekļi ir mums pieejami.



2. Netiek veidots drošības spilvens.

Naudas līdzekļus, ko izdevies ietaupīt, būtu jānovirza uzkrājumam nebaltām dienām, veidojot finanšu drošības spilvenu. Tam būtu jābūt vismaz trīs mēnešalgu apmērā, bet šobrīd apmēram trešdaļai mūsu sabiedrības locekļu nav nekādu uzkrājumu.

3. Iemaksu neveikšana pensiju kontos un pensiju fondos

Atrunai, ka nepiedzīvosiet pensijas vecumu, var būt bīstamas sekas. Pensiju kapitāls ir jāplāno un pret to jāizturas atbildīgi. Iemaksājot pensiju kontos (2. pensiju līmenis) un pensiju fondos (3. pensiju līmenis) mēs rūpējamies par savām vecumdienām, vienlaikus samazinot arī savu nodokļu slogu.



4. Apdrošināšanas polišu nenoformēšana

Nenodrošināšanās pret negaidītiem un nepatīkamiem negadījumiem, piemēram, traumas, slimības, nāve, pakļauj mūs un mūsu ģimenes smagam finanšu slogam. Tāpat lieli finansiāli zaudējumi saistīti ar nekustamā īpašuma vai automašīnas bojājumiem. Apdrošināšanas polises segs šos izdevumus pilnīgi vai daļēji, atbrīvojot no neplānotiem izdevumiem un finansiāliem sarežģījumiem.

5. Neapdomība ņemot kredītu

Lēmumi, kas tiek pieņemti, neiepazīstoties ar visu pieejamo informāciju un neveicot analīzi, reti kad ir veiksmīgi, it sevišķi naudas lietās. Aizdevums online mūsdienās ir plaši izmantots risinājums – iespēja aizņemties sev vēlamo summu bez laikietilpīgu formalitāšu kārtošanas un aizņēmumu atmaksāt sev ērtā laika posmā, veicot ikmēneša maksājumus.

Taču vienlaikus jebkurš kredīts ir arī ļoti atbildīgs lēmums. Jāatceras, ka kredītu ir vieglāk paņemt nekā to atdot, tāpēc spontāni lēmumi šajā gadījumā nav atbalstāma rīcība.



6. Aizdevēja noteikumu nepietiekama izpētīšana

Varam uzskatīt, ka mūsdienās teju ikviens ir noformējis lielāku vai mazāku aizdevumu un tātad ir pieejama aizņēmuma kredītvēsture. Noformējot nākamos darījumus, tiks ņemti vērā ne tikai ienākumi, bet arī kredītvēsture. Saglabāt pozitīvu kredītvēsturi ir svarīgi. Pretējā gadījumā iespējas aizņemties nākotnē var būt apgrūtinātas.

7. Nepareiza savu parādsaistību pārvaldīšana

Mūsdienās, kad reti kurš sabiedrības loceklis ir brīvs no finanšu saistībām, svarīgi iemācīties tās pārvaldīt. Ir situācijas, kad kredīts var būt piemērots risinājums, jo dod ieguvumus ilgtermiņā. Pie tādiem aizdevumiem var pieskaitīt, piemēram, hipotekāro kredītu, mācību kredītu vai aizdevumu automašīnas iegādei vai citu svarīgu ieceru īstenošanai. Jāatzīst, ka aizdevums bieži vien tiek izmantots arī nepārdomāti, kas, savukārt, var negatīvi ietekmēt finansiālo stabilitāti.

Lai arī, piemēram, ātrais kredīts šajā mājas lapā, var palīdzēt atrisināt kādu īstermiņa vajadzību, tā nepieciešamība ir rūpīgi jāizvērtē, saskaņojot vēlmes ar reālajām iespējām.