5 padomi, kā nodrošināt ledusskapja efektīvu darbību

Mūsu ledusskapji nepārtraukti darbojas, lai uzturētu mūsu pārtiku aukstu un drošu ēšanai, taču mēs reti kad tiem veltam pietiekamu uzmanību. Lai ledusskapis darbotos optimāli, ņemiet vērā šos septiņus padomus, kas palīdzēs jums ietaupīt arī naudu elektrības rēķinos un izvairīties no negaidītiem remonta izdevumiem.

1. TURIET IERĪCES ATSTATUS

Ja jūsu virtuvē ir pietiekami daudz vietas, novietojiet ledusskapi pēc iespējas tālāk no cepeškrāsns un trauku mazgājamās mašīnas. Siltums, ko rada cepeškrāsns, plīts un trauku mazgājamā mašīna, liks jūsu ledusskapim strādāt intensīvāk, lai uzturētu vēsu temperatūru, tādējādi palielinot jūsu elektrības rēķinu.

2. LĪDZ MINIMUMAM SAMAZINIET DURVJU VIRINĀŠANU

Bieža durvju atvēršana un aizvēršana noslogo jūsu uzticamo ledusskapi. Centieties izvairīties no ēšanas ledusskapja priekšā (ar atvērtām durvīm), lai no ledusskapja neizplūstu pārāk daudz aukstā gaisa.

3. PĀRBAUDIET UN IZTĪRIET BLĪVES

Jūs droši vien nepievēršat lielu uzmanību blīvēm ap ledusskapja durvīm, taču šis nelielais gumijas vai plastmasas gabaliņš ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu ledusskapim optimāli darboties. Šīs blīves, ko sauc arī par durvju blīvējumu, laika gaitā var nosmērēties vai nolietoties. Ar sūkli un siltu ūdeni ar maigām ziepēm vai ar vecu zobu birsti viegli notīriet netīrumus no durvju blīvējuma. Lai pārbaudītu, vai blīvējums ir ciešs un darba kārtībā, ievietojiet banknoti durvīs, lai tā būtu pa pusei iekšā un pa pusei ārā no ledusskapja. Ja blīvējums nav pietiekami ciešs, tas nespēs noturēt banknoti savā vietā un tā izkritīs (šādā gadījumā jums vajadzētu apsvērt domu nomainīt blīvējumu).

4. NELIECIET LEDUSSKAPĪ KARSTUS ĒDIENUS

Ja jums ir trauki ar ēdiena pārpalikumiem, nelieciet tos uzreiz ledusskapī, kamēr tie vēl ir karsti; tie var krasi paaugstināt ledusskapja temperatūru, liekot kompresoram strādāt intensīvāk, lai atdzesētu ledusskapi. Ja pirms ievietošanas ledusskapī ļausiet ēdienam atdzist līdz istabas temperatūrai, jūs palīdzēsiet savam ledusskapim. Taču atcerieties, ka ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) brīdina, ka ātri bojājošos produktus nedrīkst atstāt ārpus ledusskapja ilgāk par divām stundām (vienu stundu, ja temperatūra ir augstāka par 30°C).

5. IZTĪRIET KONDENSATORA SEREPENTĪNCAURULES

Jūsu ledusskapja kondensatora serpentīncaurules izdala siltumu, kas liek kompresoram darboties. Ja ap kondensatora serpentīncaurulēm sakrājas putekļi, netīrumi un mājdzīvnieku spalvas, sistēma pārkarst, kompresors sabojājas, un ledusskapis nespēj saglabāt pārtiku aukstu. Atkarībā no ledusskapja veida, kondensatora serpentīncaurulēm var piekļūt no aizmugures (atvelciet ledusskapi no sienas) vai no priekšpuses (noņemiet režģi). Ik pēc pāris mēnešiem ar putekļu sūcēju vai birsti iztīriet serpentīncaurules, īpaši, ja jums ir mājdzīvnieks, kas met spalvu.