Lauku tūrisma uzvaras gājiens

Grobiņas novada domes eks­perts tūrisma jautājumos un tūrisma kluba “Oga” vadītājs Raimonds Reinis atzīst, ka esošajā situācijā tūrisma nozarē ieguvēji ir tieši lauku tūrisma attīstītāji un uzņēmēji. “Pieprasījumu ir ļoti daudz gan aktivitātēm, gan viesu mājām,” zina teikt R. Reinis. Labu piedāvājumu naktsmītnēm Dienvidkurzemē līdz septembrim šobrīd pat esot grūti atrast. “Principā viss ir rezervēts, arī darbdienas.”

Ceļotgribētāju netrūkst

R. Reinis spriež: lai arī šajā tūrisma sezonā praktiski nebūs vērojami ārvalstu tūristi, tas lielus draudus nozarei nerada. Raugoties pēc statistikas, arī visus iepriekšējos gadus lauku tūrisma iespējas visvairāk izmantojuši tieši vietējie ceļotāji – pat 80% no kopskaita. Atlikušie 20% bijuši ārvalstnieki, visvairāk no tiem – mūsu kaimiņi lietuvieši. Tāpēc kā labs tiek vērtēts lēmums atvērt robežas ceļošanai Baltijā, jo šo iespēju mūsu kaimiņi izmanto ļoti labprāt. Lietuvieši, kā tas bijis ierasts līdz šim, aktīvi apceļo Latviju un izmanto šejienes tūrisma piedāvājumu. R. Reinis neslēpj – lietuviešu valoda bieži dzirdama ne tikai Grobiņā, bet arī citās mūspuses vietās. “Lielās ekskursantu grupas, ja salīdzina ar pagājušo gadu, ir mazāk. Bet arī tās sāk atgriezties.”

Papildus tam šobrīd liels bonuss nozarei ir pašu latviešu pastiprinātā interese par ceļošanu Latvijā. “Aktivitāte ir ļoti liela,” par šābrīža interesi saka R. Reinis. Viņš pro­gnozē, ka tāda tā visticamāk saglabāsies līdz pat septembrim – cilvēki gribēs braukt atpūsties, meklējot alternatīvas ārvalstu ceļojumiem, kas šobrīd liegti. R. Reinis spriež, ka tiem tūrisma uzņēmējiem, kuri mācēja pielāgoties esošajai situācijai un pārorientēties uz darbību citādā režīmā, šī ir laba iespēja, lai savu darbību veicinātu. “Tūrisma uzņēmumam jāprot pielāgoties jebkurā situācijā. Kā Rainis teicis: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.” Tūrisma nozares pārstāvis ir pārliecināts – tie jomas pārstāvji, kas darbību orientē uz mazām grupām, ģimenēm, būs vislielākie ieguvēji.

“Es skatos cerīgi. Mana pārliecība, ka būs pat diezgan labi. Varbūt tas cipars beigās nostāsies tā, ka pārspēs datus, jo interese ir ļoti pastiprinājusies,” par situāciju tūrisma jomā šosezon teic R. Reinis. Viņš pamato – laikā, kad spēkā bija visvairāk ierobežojumu pandēmijas izplatības kontrolēšanai, tūrisma sezona vēl pat īsti nebija sākusies. Piemēram, viesu mājās jau ierasts, ka aktīvā sezona sākas vien pēc Jāņiem. “Vispārīgais noskaņojums – jāpūš vaigos un tik jādarbojas!”

Cer uz labu vasaru

Pāvilostas novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja Mairita Tumpele pauž nedaudz atšķirīgu viedokli, neslēpjot, ka ārkārtējās situācijas sākuma periods bijis grūts, jo sevī glabājis daudz neziņas par to, kas sagaida. Tomēr šobrīd, kad tā atcelta un ierobežojumi mazinājušies, pārņem labākas sajūtas, redzot, ka, izmantojot labos laikapstākļus, Pāvilostā iegriežas ne mazums viesu. “Mūsu uzņēmēji ir diezgan apmierināti, jo naktsmītnes ir piepildītas, vismaz šobrīd. Ir vien nedaudz brīvu vietu. Darbojas kafejnīcas, arī tur visu laiku ir cilvēki. Apmeklētāju ir ļoti daudz,” situāciju raksturo M. Tumpele un stāsta, ka tūristu vidū liela daļa ir lietuviešu, daļa – igauņu. Novērots, ka šobrīd igauņu tūristi gatavi mērot tālāku ceļu ārpus Rīgas, meklējot atpūtas iespējas. “Cilvēks, kurš visu gadu ir strādājis un gaidījis savu atvaļinājumu, meklē iespējas atpūsties. Ir prieks, ka vismaz pie mums, šajā mazajā paradīzes stūrītī, viņiem tas izdodas.”

M. Tumpele neņemas prognozēt, kāda izvērtīsies tūrisma sezona, jo tā atkarīga no vairākiem faktoriem – gan iespējamiem papildu ierobežojumiem vīrusa dēļ, gan arī laikapstākļiem. TIC vadītāja atzīst, ka zaudējumi nozarē jau jūtami, jo, piemēram, maijs, kas parasti bija gana aktīvs mēnesis, kad viesojušies daudz vācu tūristu, kuri ceļu mēro ar kemperiem un velosipēdiem, šogad bijis pavisam kluss. Kā ritēs atlikusī tūrisma sezona – to rādīs laiks. Izdevumi, pēc M. Tumpeles domām, bijuši ikvienam, kaut vai pielāgojot darbību valstī noteiktajām prasībām un ieguldot tajā papildu līdzekļus.

Vislielākais prieks esot par apņēmīgiem uzņēmējiem, kuri novadā iegādājas īpašumus, izveido naktsmītnes, veikalus, kafejnīcas un dažādus citus tūrisma piedāvājumus.

