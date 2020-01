Braucam zaļi jeb kas ir elektromobilis?

Ritvars Ansons: “Man bija zināmi aizspriedumi pret elektromobiļiem, taču tagad attieksme ir mainījusies par 180 grādiem.”

“Es par šo mašīnu esmu sajūsmā un vairs nevaru sevi iedomāties braucam ar benzīnu vai dīzeli!” teic valmieriete Baiba Ansone, kura tikai dažus mēnešus lieto elektromobili “Tesla S85” Jā, laikā, kad vieni no aktuālākajiem jautājumiem pasaulē ir vides piesārņojuma samazināšana un energoresursu taupīšana, cilvēki pamazām sāk raudzīties elektromobiļu virzienā. Un ir patīkami pārsteigti.

Mūsdienās tiek domāts par atjaunojamiem enerģijas veidiem un ilgtspējības principiem dažādās jomās, tajā skaitā automašīnu darbībā. Ar atjaunojamu enerģiju darbināmas automašīnas vairs nav nekāda zinātniskā fantastika. Kaut arī mums pie pakšiem stāv cita par citu vecākas automašīnas ar iekšdedzes dzinējiem un to radīto piesārņojumu, tehnologi paredz, ka elektromobiļi ir mūsu nākotne.

No “BMW” pārkāpj “Teslā”

Valmierieši Baiba un Ritvars Ansoni nu jau vairākus mēnešus brauc ar 2014. gada ražojumu “Tesla S85”. “Līdz tam pārvietojāmies ar “BMW X5” 2012. gada ražojumu ar dīzeļa dzinēju, un nekad pat prātā nebija ienācis, ka mūsu nākamais ikdienas braucamais varētu būt elektromobilis. Kad nokļuvām jaunas automašīnas iegādes izvēles priekšā, sākotnēji pieļāvām gādāt esošo modeli, tikai jaunāku. Palasot aktuālo informāciju par tehnoloģiju attīstību šajā jomā, sākām apsvērt, vai arī mums nevajadzētu sākt domāt ilgtspējīgi un izvēlēties degvielas vietā ar enerģiju darbināmu,” ieceres pirmsākumus atklāj Ritvars. Ritvars un Baiba sākuši apjautāt paziņas un uzklausīt lietotāju atsauksmes par šiem automobiļiem, un tās bijušas labas. Īpaši iedrošinājis sievas kolēģis, kurš arī brauc ar “Teslu”.

“Man bija zināmi aizspriedumi pret elektromobiļiem, taču tagad attieksme ir mainījusies par 180 grādiem,” atzīst Ritvars. Jautāts, kas to mainījis, viņš uzsver ekonomiju gan resursu patēriņa ziņā, nokļūstot no punkta A līdz punktam B, gan ekspluatācijas ziņā, proti, remonti nav bijuši vajadzīgi un tuvākajā laikā arī nebūšot. “Esmu nolēmis arī darbavietas dīzeļdzinēju autoparku iztirgot un vietā iegādāties elektromobiļus.”

Bauda braukt

Sajūsmā par jauno elektromobili ir arī viņa sieva Baiba, kura ģimenē ir arī aktīvākā tās lietotāja. “Pirms tam es arī ļoti šaubījos, kā jau cilvēki par jaunām, neiepazītām lietām mēdz to darīt, taču tagad es šo spēkratu izbaudu,” saka B. Ansone. Baudīšana notiek ceļā uz darbu Rīgā, izmantojot elektromobiļiem paredzētās priekšrocības, kuru ir ne mazums. “Tesla” ir ļoti klusa, nav atgāzu. Es braucu pa sabiedriskajam transportam paredzētajām joslām, kas nozīmē, ka Rīgai cauri varu izbraukt 10 minūtēs, un tas ir ievērojams laika ietaupījums. Tāpat par elektromobili nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Novērtēju, ka mans darba devējs ir parūpējies par uzlādes iespēju uzņēmumā, tas arī atvieglo ikdienu, bet, protams, varu uzlādēt arī kādā CSDD uzlādes stacijā,” elektromobiļa plusus uzskaita vadītāja. Nu jau šo staciju esot pietiekoši daudz, par to ieviešanu domājot arī jauno namu apsaimniekotāji Rīgā, taču, braucot ar “Teslu”, par lādēšanu galva bieži nav jālauza – ar šo jaudīgo auto bez uzlādes var aizbraukt no Rīgas līdz pat Ventspilij. Elektromobiļa lietotāji aicina arī laukos domes un pagasta padomes atvēlēt saviem iedzīvotājiem vienu vietu bezmaksas uzlādei.



Vienīgais mīnuss – augstā cena

Jautāta par mīnusiem, Baiba atklāj, ka vienīgais elektromobiļa mīnuss ir cena, kaut arī ekspluatācijā tas atmaksājas. “Ar laiku šiem transportlīdzekļiem vajadzētu kļūt aizvien lētākiem, lai cilvēki tos vairāk izvēlētos. Manuprāt, tas ir valdības kompetences jautājums, kā to subsidēt, citādi Latvija pēc kādiem pieciem gadiem sāks maksāt sodu par pārsniegtajām emisijām. Varbūt jāsāk par to domāt laikus,” saka B. Ansone. Pāris neatklāj, cik maksājusi iegādātā “Tesla”, taču zina stāstīt, ka šāds modelis maksā apmēram 45 000 eiro.

Elektromobiļa vadītāja cilvēkiem iesaka pašiem interesēties par videi draudzīgāku dzīvesveidu, tostarp draudzīgu transportu, jo arī viņi tā darījuši un paši nonākuši pie secinājumiem. “Tā ir nākotne,” saka B. Ansone.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu