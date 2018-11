Savu spēju pārbaude

Grobiņas novada florbola komandai “Leģions/Grobiņas SC” šis ir izaicinājuma gads – titulētie otrās līgas spēlētāji šogad cīnās līmeni augstāk – Latvijas čempionāta pirmajā līgā.

Pagājušās nedēļas nogalē “Leģions/Grobiņas SC” Grobiņas sporta centrā uzsāka Latvijas čempionāta pirmās līgas otro apli, uzņemot komandu “Kuldīga/KNSS”. Pirmajā aplī izbraukumā kuldīdzniekiem tika zaudēts ar 2:7, bet šī spēle izvērtās par trilleri ar mājiniekiem laimīgām beigām.

Ķer uz kļūdām

“Leģions/Grobiņas SC” pirmie atklāja rezultātu, kad precīzs bija Edgars Jānis Smiltnieks. Spēles turpinājumā gan bumbiņa četras reizes pabija grobiņnieku vārtos. Toms Ēvalds vienus vārtus atguva, bet viesi iemeta arī piektos vārtus un pēc pirmā perioda rezultāts bija neiepriecinošs – 2:5.

Otrā perioda piektajā minūtē kuldīdznieki vairākumā guva sestos vārtus – 2:6, bet tas arī bija viss, ko viesi šajā spēlē iespēja. Otrajā periodā Rūdolfs Valdmanis, Klāvs Kļava un T. Ēvalds rezultāta starpību samazināja līdz minimumam, bet trešajā periodā neizšķirtu panāca Uldis Petrovics. Spēle noslēdzās neizšķirti. Pagarinājumā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienos triumfēja “Leģions/Grobiņas SC”.

“Vairāk spēlējām no aizsardzības. Tajā līmenī skrieties ar viņiem ir bezjēdzīgi. Vairāk jāspēlē ar prātu. Ķērām pretinieku uz viņu kļūdām un lēnām rezultātu izlīdzinājām. Arī vārtsargs Miks Urstiņš cēla ārā tādus metienus, kuros par 110 procentiem vajadzēja būt golam. Ar patīkamu uzvaru ir iesākts otrais aplis,” stāsta komandas pārstāvis Gints Griezītis.

Sāk spēlēt gudrāk

“Leģions/Grobiņas SC” pirmajā līgā debitēja ar uzvaru 8:7 pret “RTU/Rockets”, otrajā spēlē tika zaudēts Kuldīgai, bet trešajā mačā piedzīvots ļoti sāpīgs zaudējums ar 0:12 pret “Irlavu/Avant”. Komanda pirmajā aplī guva trīs uzvaras, bet divas spēles zaudēja pagarinājumā.

G. Griezītis uzskata, ka komanda priekš pirmā gada rāda labu sniegumu pirmajā līgā. Viņš norāda, ka spēlētāji tiek uz treniņiem tad, ja nav darbs un mācības. Turklāt pieciem spēlētājiem ir ģimenes pieaugums, tāpēc arī viņiem ir mazāks treniņu apmeklējums. Savukārt pretiniekiem notiek pat pirmssezonas sagatavošanās, spēlētājiem ir individuāli sagatavošanās plāni. “Mēs tik intensīvi un aktīvi nedarām. Pēc spēles Irlavā teicu, ka jāspēlē gudrāk. Ļoti labi jānospēlē aizsardzībā, jāizmanto vairākums, kuros mums ir labi rādītāji. Ar katru spēli uzlabojam savu sniegumu, kļūstam arī fiziski spēcīgāki. Priecē trešā maiņa, varam ar visām spēlēt,” stāsta G. Griezītis. Viņš uzslavē jaunos spēlētājus K. Kļavu un Mārtiņu Ģelžinu.

Kā otrais numurs

“Leģions/Grobiņas SC” iepriekš četras sezonas nospēlēja otrajā līgā, kur labākie sasniegumi bija otrā un trešā vieta. Pirms šīs sezonas daļa no komandas bija par to, ka vajag ko pamainīt. Lai pašiem būtu interesantāk un redzētu, uz ko ir spējīgi, komanda nolēmusi spert soli uz priekšu un spēlēt pirmajā līgā. “Uzdevums ir saglabāt pamatsastāvu. Gribējām tikt četriniekā, kas turpinās cīņu “play-off”. Cīnāmies katrā spēlē par katru punktu. Te ejam laukumā kā otrais numurs, ne kā otrajā līgā. Ejam ar mērķi uzvarēt. Šis ir solis, kas vairs nav tālu no virslīgas. Te kļūdas nepiedod,” stāsta G. Griezītis.

“Leģions/Grobiņas SC” pirmās līgas Rietumu grupas tabulā ar 13 punktiem pagaidām ir sestajā vietā. Komandai nākamā spēle būs sestdien izbraukumā pret “RTU/Rockets”.