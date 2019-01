Piektdienās – jauns darbalaiks

Turpmāk Priekules novada pašvaldības speciālistu darbalaiks piektdienās noteikts no pulksten 8 līdz 15.30 un pusdienlaiks saīsināts no pulksten 12 līdz 12.30. Pašvaldības mājaslapā skaidrots, ka darbalaika izmaiņas noteiktas saistībā ar jaunu darba kārtības noteikumu apstiprināšanu un precizētu darbalaika uzskaiti.

Līdz šim pašvaldības darbalaiks piektdienās bijis no pulksten 8 līdz 12, kam sekoja 45 minūšu pusdienlaiks. Pēc tam pašvaldība darbu atsāka no pulksten 12.45 līdz 16. Pārējās darbdienās pašvaldības speciālistu darbalaiks gan palicis nemainīgs – no pulksten 8 līdz 17 ar pusdienlaiku no pulksten 12 līdz 12.45.