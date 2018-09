Zinību dienas rīts sākas ar aicinošas mūzikas skaņām no tuvējās skolas. To šodien apmeklēs Valsts prezidents ar kundzi. Dzīvoju tik tuvu skolai, ka dzirdu katru vārdu no svētku uzrunām. Ir viegls satraukums, jo arī man drīz jādodas uz savu......

(Rakstā ir 2045 simboli...)