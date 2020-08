Pasaulē ik pa brīdim uzjundī kādas jaunas, negaidītas vēsmas. To dislokācijas vietu noteikt nav iespējams, tāpat kā to, kad pie mums uzlīs lietus. Pāris veldzes pilieni no mums atrodas drošā atstatumā, līdzīgi kā tas pieminēts teiksmā par......

(Rakstā ir 2877 simboli...)