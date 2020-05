Maina novada iestāžu darbalaiku

No 5. maija Vērgales Komunālās saimniecības norēķinu kasei mainījies darbalaiks. Turpmāk tā klientiem būs pieejama no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 12, vēstīts Pāvilostas novada mājaslapā.

Lai ierobežotu “Covid-19” izplatību, pašvaldība iedzīvotājus joprojām lūdz pēc iespējas veikt norēķinus internetbankā vai ar bankas kartēm, atturoties izmantot skaidru naudu.

Savukārt 27. aprīlī ierastajā ritmā jau atsākusi strādāt Pāvilostas aptieka. No pirmdienas līdz trešdienai tā strādās laikā no pulksten 9 līdz 16, ceturtdien no pulksten 12 līdz 18, piektdien no pulksten 9 līdz 16, savukārt sestdien no pulksten10 līdz 15. Svētdien aptieka slēgta.