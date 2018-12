Likvidēs štata vietas

Nīcas novada domes deputāti akceptējuši lēmumu veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada amatpersonu un darbinieku sarakstā, no 28. decembra Rudes sākumskolā izslēdzot saimniecības vadītāja un virtuves strādnieces amata vietas. Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka samazinās skolēnu skaits un līdz ar to arī darba apjoms.

Informācija Rudes skolas mājaslapā vēsta, ka šogad izglītības iestādē mācās 25 skolēni. Pēc reorganizācijas skola realizē mācību programmu no 1. līdz ­

6. klasei, bet pirmskolas grupu apmeklē 11 bērni vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem