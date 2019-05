Kontrolēs strādnieks

Nīcas novada Komunālajā pārvaldē izveidota štata vieta “palīgstrādnieks”, kā uzdevums būs pārbaudīt šķiroto atkritumu konteineru saturu, informē “Nīcas Novada Vēstis”. Šāda iniciatīva veikta, lai uzlabotu atkritumu šķirošanu un samazinātu izmaksas par to izvešanu. Darbinieka uzdevums būs pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā no šķiroto atkritumu konteineriem atlasīt neatbilstošos sadzīves atkritumus.

Darbinieks strādās nepilnu slodzi, un viņam būs jāpārbauda konteineru saturs gan Nīcā, gan Otaņķu pagasta centrā Rudē, par pienākumu veikšanu saņemot minimālo mēnešalgu. Finansējums atalgojumam rasts no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.