– Yes! Yes! Yes! Nu tad beidzot būs miers un neviens nepārmetīs, ka uzvedamies pārāk skaļi! – stāvēdams pie otrā stāva loga un vērodams, kā smagās automašīnas “ZIL” kravas kastē pāris dūšīgu vīru ievieto lielgabarīta mēbeles, kas pieder......

(Rakstā ir 9847 simboli...)