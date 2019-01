Tadaiķos no 1945. līdz 1949. gadamDivi maisi no žurku zobiem izglābtu, pieputējušu 1945.–1949. gada ciema padomes dokumentu no “Kūmu” mājas bēniņiem pirms gada nonāca Durbes muzejā. Dīters Štrehers, tagadējais māju saimnieks, saprata, ka......

(Rakstā ir 8482 simboli...)