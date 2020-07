Jūrmalciems šogad bija viena no retajām vietām valstī, kur piesardzīgi, bet tomēr tika svinēti Zvejnieku svētki. Nīceniekus līdz šim ļaunais vīruss nav skāris, un viņi cer, ka jūras vējš un zvejnieku skarbais rūdījums arī turpmāk to atbaidīs un svētkus atkal varēs svinēt ar ierasti plašo vērienu. Viss dzīvē mainās, un jūrmalciemnieki izdomājuši, ka Neptūnam nebūt nav jābrien ārā no ūdens. Goda apli pa ciemu jūras valdnieks veica sauszemei raksturīgā transporta līdzeklī.