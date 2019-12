Ar vilcienu uz Rīgu – arī sestdienā

AS “Pasažieru vilciens” aicina brauktgribētājus iepazīties ar izmaiņām vilcienu sarakstā, kas stājušās spēkā 8. decembrī.

Turpmāk no Rīgas uz Liepāju vilciens aties, kā ierasts, piektdien pulksten 18.25 un nu arī svētdien 13.46. Savukārt virzienā no Liepājas uz Rīgu papildus reisam svētdien pulksten 17.28 norīkots reiss sestdien 8.05.

Ar visām izmaiņām var iepazīties mājaslapā www.pv.lv.