Žurnāla "Domuzīme" Dzejas balva par labāko latviešu oriģināldzejas krājumu piešķirta Liepai Rūcei

Žurnāla "Domuzīme" Dzejas balva par labāko latviešu oriģināldzejas krājumu, kas laists klajā no 2020.gada septembra līdz šā gada augustam, piešķirta Liepai Rūcei par krājumu "Atspulga balss", aģentūru LETA informēja žurnāla "Domuzīme" literatūras nodaļas redaktors un Dzejas balvas žūrijas priekšsēdētājs Jānis Vādons.

"Domuzīmes" Dzejas balvai 2021.gadā tika iesūtīti 25 latviešu oriģināldzejas krājumi, kurus vērtēja žurnāla redakcija un pieaicinātās žūrijas dalībnieki: Daina Sirmā, Aksels Hiršs, Sintija Kampāne, Mārtiņš Mintaurs, Rudīte Kalpiņa un Jānis Vādons. Žūrijai nācās pieņemt arī sāpīgus lēmumus, jo aizvadītais dzejas gads bijis augstvērtīgiem un kvalitatīviem krājumiem bagāts, vērtēja redakcija.

Balvai tika izvirzīti seši krājumi: Aivara Eipura "Dzejoļu remonts" no izdevniecības "Neputns", Jura Kronberga "Debesīs dievs bīda mēbeles" no "Dienas Grāmatas", Edvarda Kuka "Vadi" no "Neputns", Ievas Rupenheites "palaidiet sievieti" no "Neputns", Rūces "Atspulga balss" no "Pētergailis", Ineses Zanderes "Mantojumi" no "Neputns".

Žurnāls "Domuzīme" iznāk kopš 2015.gada un tiek veidots par Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu. No 2021.gada žurnāls iznāk sešas reizes gadā - februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī. To iespējams iegādāties preses tirdzniecības vietās un grāmatnīcās, abonēt arī digitālo versiju.