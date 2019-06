Vēsturiskā notikuma “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā - 100” rekonstrukcijā piedalīsies vairāki simti liepājnieki

Gatavojoties no 27. līdz 29. jūnijam notiekošajai vēsturisku notikumu rekonstrukcijai “Kuģa “Saratov” sagaidīšanai Liepājā - 100”, pasākuma radošā komanda ir veikusi ievērojamu pētniecisko darbu un gatavošanās procesā atklāti dažādi interesanti fakti saistībā ar šo notikumu.

Kopumā trīs dienu garumā plānoto notikumu rekonstrukcijā piedalīsies vairāki simti dalībnieki - Liepājas teātra aktieru atveidoto Pagaidu valdību sagaidīs vairāk nekā 200 liepājnieki, kas iejutīsies brīvprātīgo ugunsdzēsēju un skolēnu grupu lomās tā laika apģērbā, tāpat pasākumā piedalīsies vairāk nekā 50 Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, kuri atveidos latviešu zemessargus. Gatavojoties šim notikumam, kadeti apgūst precīzu soļošanas tehniku, kāda tā bija pirms 100 gadiem, informē Liepājas pašvaldība.

Rekonstrukcijas laikā Vecajā ostmalā plīvos sabiedroto valstu karogi. Lai rekonstruētu tā laika vidi, sadarbībā ar ASV vēstniecību ir sagādāts ASV karogs ar 48 zvaigznēm. 1919. gadā Aļaska un Havaju salas vēl nebija kļuvušas par ASV teritorijām. Šobrīd ASV karogā ir 50 zvaigznes.

Svētku koncerta muzikālais saturs būs izteikti dažāds – no folkloras motīviem līdz 20. gadsimta sākuma mūzikai, šlāgeriem un balādēm, kora dziesmām, rokmūzikas un pat metāla žanram. Šajās dienās Liepājā viesosies un pasākumos piedalīsies sabiedroto valstu mūzikas un skatuves mākslas kolektīvi - diksilenda grupa no ASV, skotu dūdu un bungu ansamblis no Lielbritānijas un teātris “Ensemble Romana” no Francijas, kas savus priekšnesumus veido sadarbībā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu.

Pasākuma galvenā skatuve tiks izvietota Vecajā ostmalā un tās scenogrāfiju veido izcilais scenogrāfs Aigars Ozoliņš, kurš lielākajos Latvijas teātros veidojis skatuves noformējumu ievērojamākajiem iestudējumiem. Skatuves noformējuma veidošanai scenogrāfs iedvesmu smēlies 20. gadsimta sākuma afišu un laikrakstu dizainā.

Ņemot vērā, ka kuģis “Saratov” līdz mūsdienām nav saglabājies, pagaidu valdības nokāpšana no kuģa tiks apspēlēta simboliski. Pasākuma teritorijā - Muitas ielā un Vecajā ostmalā būs dažādas 20. gadsimta sākuma atrakcijas - staigāšana ar ķekatām, lēkšana ar maisiem, mucu velšana, šaušana ar kaķenēm un citas. Atrakcijas papildinās arī tematiskas radošās darbnīcas.

Atrakciju klāstā būs arī “Retro foto” darbnīca, kurā ikviens interesents varēs pārģērbties 20. gadsimta sākuma drēbēs un iegūt melnbaltu foto. Lai sajūta būtu autentiska, tiks sarūpēts īpašs fons - atbilstoša vides instalācija.

Īpašs notikums pasākuma laikā būs improvizēta vides izrāde - ikviens apmeklētājs varēs uzzināt, kā pagaidu valdības ierašanos svinēja tā laika liepājnieki. Spēlēs kapela, vēsturiskie personāži metīsies dejās un jautrībās, iesaistot arī apmeklētājus.

Svētku laikā notiks arī Liepājas Tvīda brauciens, velo braucēji aicināti tērpties 20. - 30. gadu stila apģērbā un svinēt Liepājas Tvīda brauciena 10 gadu jubileju.

Vēsturisku notikumu rekonstrukcijas “Kuģa "Saratov" sagaidīšanai Liepājā - 100” trīs dienu svētku programmu organizē un veido Liepājas Kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību “I DID IT”, svētku ietvaros notiekošos Kurzemes Dziesmu svētkus - Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs.