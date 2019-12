Vasiljeva dzimšanas dienā izstāde par Otrā pasaules kara laika modi būs apmeklējama bez maksas

Svētdien, 8. decembrī, modes vēsturnieka un kolekcionāra Aleksandra Vasiljeva dzimšanas dienā izstāde “Otrā pasaules kara laika mode (1938-1945). No Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas”, kas skatāma Liepājas muzeja filiālē “Liepāja okupāciju režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9, no plkst. 10 līdz 18 būs apmeklējama bez maksas

8. decembrī modes vēsturnieks un kolekcionārs svinēs savu 61 dzimšanas dienu. Un kā jau pienākas dzimšanas dienā sešdesmit pirmais muzeja apmeklētājs tiks pie dzimšanas dienas tortes, ko sarūpējis Liepājas muzejs, informē Liepājas muzeja filiāles “Liepājas okupāciju režīmos” vadītāja Sandra Šēniņa.

Aleksandrs Vasiļjevs dzimis 1958. gadā Maskavā pazīstamu teātra mākslinieku ģimenē, 1982. gadā pārcēlās uz dzīvi Parīzē. Aleksandrs Vasiļjevs radījis vairāk nekā 100 dekorācijas vadošo teātru baletiem un operām, kā arī daudziem pazīstamiem teātru uzvedumiem un filmām.

Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas aizsākums meklējams jau 60. gadu beigās – paša kolekcionāra agrā bērnībā, kad, dzīvojot Maskavas centrā, nācies pieredzēt, kā no namiem izliek iedzīvotāju turīgāko daļu un iepriekšējās greznās dzīves atliekas tiek vienkārši izmestas mēslainē. Tur šīs lietas atrada Aleksandrs.

Tas bija sākums tam, ko mēs mūsdienās pazīstam kā vienu no lielākajām privātajām modes kolekcijām. Daļa tērpu Aleksandra Vasiļjeva kolekcijā ir saņemti kā dāvinājums, daļa – iegūti izsolēs, bet vēl daļa – ar lielu aizrautību uzmeklēti dažādu valstu krāmu tirdziņos.

Liepājas muzeja filiāles telpās apskatāmā izstāde ir ne tikai par modi. Tajā aplūkojami arī eksponāti no Latvijas kara muzeja, kā arī vēsturiskas liecības no Liepājā un tās apkārtnē esošām privātkolekcijām, kas rada konkrētā laika posma gaisotni muzeja telpās un ļauj labāk izprast kara laika apstākļus frontes aizmugurē, kur cilvēki dzīvoja, mīlēja un arī ballējās, baudīja kultūru, neskatoties uz to, ka fonā bija bumbu sprādzieni, sagrauta pilsēta un šausmas.

Atsevišķa telpa ierādīta 1939. gadā ražotajam NSU firmas armijas motociklam ar blakusvāģi, kas savu dienesta mūžu beidza Liepājas teritorijā pēc Kurzemes katla kaujām 1945. gadā un pēc restaurācijas ieguvis vēsturiskā spēkrata sertifikātu.

Izstādē ir iespēja apskatīt arī Evas Braunas kleitu, kas kā kara trofeja, mērojot garu ceļu, nonākusi atzītā modes vēsturnieka un populārā televīzijas raidījuma vadītāja Aleksandra Vasiljeva kolekcijā.

Izstādes scenogrāfe Anna Heinrihsone arī tai atvēlējusi atsevišķu telpu, kur apmeklētāju acīm paveras ne vien pats tērps un attiecīgā laika interjera elementi, bet arī fonā skan vācu komponista Riharda Vāgnera mūzika. Katru ienācēju apņem tam laikam raksturīga speciāli šai izstādei ģenerēta smaržas buķete.

Otrais pasaules karš satrieca cilvēci ar savu cietsirdību un cinismu. Karš ilga sešus gadus. Pavisam tajā tika ierauta sešdesmit viena valsts, un tas aptvēra vairākus kontinentus. Karš noveda pie nepieredzēti lieliem cilvēku upuriem. Otrajā pasaules karā dzīvību zaudēja vairāk nekā 60 miljoni cilvēku. Vecā Eiropa gulēja pelnos.