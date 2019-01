"Teātris.zip" LTV atgriežas ar jaunām izrādēm

Latvijas Televīzijas (LTV) ēterā atgriezīsies raidījums "Teātris.zip" ar sarunām par teātri un izrāžu televīzijas pirmizrādēm. Janvāra sestdienu vakaros būs iespējams noskatīties Nacionālā teātra izrādes "Zēns" un "Žilbinoši" un Valmieras Drāmas teātrī iestudēto "Pazudušo dēlu", bet mazajiem skatītājiem tiks demonstrēta režisora Jāņa Znotiņa izrādi "Staburaga bērni", kas veidota pēc Valda (īstajā vārdā – Valdis Zālītis) stāsta motīviem.

Jānis Znotiņš un Aigars Apinis izspēlē Janča un Marča draudzību un iekustina skatītāju iztēli bez rekvizītiem un dekorācijām. Pirms izrādes raidījumā "Teātris.zip bērniem" lelle Lupe kopā ar bērniem dosies pie mākslinieka Andra Vītoliņa un mēģinās uzzīmēt labākā drauga portretu, vēsta Latvijas Sabiedriskie mediji.

Savukārt "Teātra.zip" vakara izrāžu ciklu plkst. 21.25 atklās režisora Elmāra Seņkova izrāde "Zēns". Spāņu dramaturga Huana Majorgas luga stāsta par ļoti jaunu un šķietami nevainīgu cilvēku, kurš raksta domrakstus par sava klasesbiedra ģimenes dzīvi. Sacerējumi savaldzina viņa skolotāju, un galu galā ne tikai skolnieks, bet arī skolotājs pārkāpj ētikas robežas, analizējot iejaukšanos svešajā dzīvē kā mākslas darbu.

Pirms šīs izrādes Ojārs Rubenis sarunāsies ar tās režisoru Elmāru Seņkovu un aktieri Uldi Siliņu. Izrāde 2015./2016. gada sezonā nominēta "Spēlmaņu nakts" balvām kategorijās gada režisors, gada mazās formas izrāde, gada gaismu un video mākslinieks, savukārt galvenās – Klaudio – lomas atveidotājs Uldis Siliņš par to saņēma balvu kā gada jaunais skatuves mākslinieks.

12. janvārī plkst. 21.25 ciklu turpinās Valmieras Drāmas teātra izrāde "Pazudušais dēls" Reiņa Suhanova režijā. Pirms izrādes Ojārs Rubenis sarunāsies ar režisoru, galvenās – Krustiņa – lomas atveidotāju Rihardu Jakovelu un Daci Eversu, kura izrādē spēlē Roplainieti. Rūdolfa Blaumaņa lugas iestudējums par vientulību, nesaprašanos un neieklausīšanos, to, cik ļoti esam atkarīgi no citu izvēlēm, 2016./2017. gada sezonā saņēmis "Spēlmaņu nakts" balvas trijās kategorijās – Rihards Jakovels atzīts par gada aktieri, Alise Danovska par Matildes un Līziņas lomām saņēmusi balvu kā gada jaunā skatuves māksliniece, bet Jēkabs Nīmanis un Kristaps Pētersons saņēma balvu par gada muzikālo partitūru. Izrāde bija nominēta arī gada mazās formas izrādes, gada režisora, scenogrāfa, kostīmu mākslinieka un gaismu mākslinieka kategorijās.

19. janvārī plkst. 21.25 teatrālos janvāra sestdienu vakarus noslēgs Nacionālā teātra izrāde "Žilbinoši!". Režisora Valda Lūriņa iestudētā Pītera Kviltera traģikomēdija ar Daci Bonāti titullomā stāsta par Florensi Fosteri-Dženkinsu, kura uzskatīta par pasaulē sliktāko dziedātāju. Pirms izrādes Ojārs Rubenis sarunāsies ar iestudējuma režisoru Valdi Lūriņu un aktrisi Daci Bonāti.

Raidījumu "Teātris.zip" un izrāžu ciklu atbalsta mecenāti Boriss un Ināra Teterevi.