Skatāma izstāde “Klusā daba. Glezniecība” no Liepājas muzeja mākslas priekšmetu kolekcijas

No 9. janvāra Liepājas muzejs aicina Kūrmājas prospektā 16/18 apmeklēt gleznu izstādi no Liepājas muzeja mākslas priekšmetu kolekcijas “Klusā daba. Glezniecība”, kurā pārstāvēti mākslinieki, kas strādājuši tēlotājas mākslas žanrā, attēlojot dabas un sadzīves priekšmetus.

Izstādē eksponēti darbi no Liepājas muzeja krājuma, kas tapuši laika posmā no 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem līdz 2011. gadam, atklājot dažādu paaudžu mākslinieku rokrakstus, glezniecības manieri un atšķirīgas tehnikas, informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Urkauska.Tajā būs skatāms tādu mākslinieku veikums kā Roberta Stārosta, Valtera Uztiča, Jāņa Zuntaka, Matīsa Zavicka, Kārļa Lejnieka, Teodora Uldriķa, Margotas Rumbas, Benitas Bitānes, Edvīna Kalnenieka, Pētera Postaža, Māra Uldriķa, Dzintras Vīriņas, Vitas Mercas, Lienes Eltermanes.Apmeklētājiem būs iespējas iepazīt arī Jāņa Ansona, Jāņa Liepiņa, Kārļa Celmiņa, Alvīnes Priedes un Rūdolfa Priedes kluso dabu motīvus.Klusās dabas žanra aizsākumi meklējami Holandē, tāpat kā Flandrijā un Itālijā 16. gadsimta beigās — 17. gadsimta sākumā. Latviešu mākslā tā kļuva populāra ap 1. Pasaules kara laiku. Viens no šī žanra aizsācējiem un attīstītājiem bija Leo Svemps. 1950. gados klusās dabas gleznojumi apsīka, jo pietrūka vajadzīgā tematikas, taču vienlaicīgi šis žanrs līdzās ainavai bija vismazāk pakļāvies ideoloģijas prasībām. 1960. gados klusā daba atraisījās no uzspiestā dogmatisma, iegūstot savdabīgākas izpausmes. 1970. gadi raksturīgi ar krāsas pašvērtības kā glezniecības pamata atgūto dominanti, kurā kolorīta daudzveidība izpaudās kā vitālā emocionalitātē, tā arī tonālās niansēs. Savukārt 20. gadsimta beigās latviešu glezniecībā klusās dabas novatorisko lomu pārņēma žanru sintēze un abstrakcionisma tendences, taču atsevišķi mākslinieki klusajās dabās joprojām rada oriģinālus risinājumus.Izstādē kopumā izstādīti 21 mākslinieka 38 mākslas darbi. Ieejas maksa: pieaugušie 1,50 EUR, skolēni, studenti un pensionāri 1 EUR, bērniem līdz 7 g. v. – bez maksas.Izstāde būs aplūkojama no 9. janvāra līdz 10. februārim.