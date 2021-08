Septembrī Liepājā svinēs mūziķa, pedagoga, aranžētāja Imanta Meķa 80 gadu jubileju

11. septembrī pulksten 19 Liepājā, Promenade Hotel Hika zālē varēs baudīt koncertprogrammu “Tik viegli...”, ar ko tiks svinēta mūziķa, pedagoga, aranžētāja Imanta Meķa 80 gadu jubileja, portālu "ReKurZeme" informē SIA “REKU” valdes locekle Liena Dāvida.

“Kopā ar domubiedriem mūzikā - grupu „Jazz for Five”, kas savukārt svin 10 gadu jubileju - šajā koncertā atskaņosim džeza klasiku, brazīļu bosanovu, pop un rokmūziku. Jazz for Five sastāvā muzicē: Raimonds Gabaliņš / sitamie instrumenti, Viktors Vtorovs / solo ģitāra, Valērijs Bezdņikovs / basģitāra, Vasilijs Ņesterovičs / taustiņinstrumenti.

Piedaloties draugiem viesmūziķiem: Kārlis Catlaks / klarnete, Marianna Matvejeva / vokāls, Kate Lee / vokāls, Beata Zariņa Blaščinska / vijole, Dita Barona / čells, Jānis Ivuškāns / trompete, tiks atskaņotas arī dažas kino mūzikas pērles,” stāsta Imants Meķis.

Visa vakara garumā publiku izklaidēs un uzrunās aktieris Lauris Subatnieks.

Programmā dzirdēsim Jimmy Davis, John Haeny, Richard Torrance, Sidney Bechet, Carlos Gardel, Stevie Wonder, Michael Jackson, Henryk Kužnia un vēl daudzus citus skaņdarbus.

Pasākums pie galdiņiem. Biļetes cenā iekļauts gards pārsteigums.



Pasākums apmeklētājiem ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai izslimošanu.

Biļetes uz koncertu pieejamas visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv.

Koncertu atbalsta Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, Promenade Hotel, Grobiņas ziedi, ArchiJazz.