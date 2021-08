Piektdien Liepājas muzejs būs atvērts līdz desmitiem vakarā

Piektdien, 6. augustā, Liepājas muzejs Kūrmājas pr. 16/18, atzīmējot Latvijas un Spānijas diplomātisko attiecību simtgadi un starpkultūru saskarsmes dienu, būs atvērts līdz pat plkst. 22.

Visas dienas garumā Liepājas muzejā norisināsies Latvijas un Spānijas starpval-stu attiecībām veltīta kultūras programma, kas sāksies plkst.16 ar zinātniskajiem lasījumiem, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Dzintare.

Zinātniskos lasījumus ar tēmu "Latviešu - spāņu kontakti vēsturiskā griezumā" uzsāks Dr.Hist. Argita Daudze, Latvijas vēstniece Spānijā (2016 - 2020). Viņa runās abu valstu sadarbības vēsturi, kad Latvijas valsts saņēma starptautisku at-zīšanu - de jure un kļuva par starptautiskās sabiedrības pilntiesīgu locekli.

Pirmais un nozīmīgākais impulss nāca no Parīzes Miera konferences 1921. gada 26. janvārī. Sabiedroto Augstākajā Padomē ietilpstošās valstis - Lielbritānija, Francija, Itālija, Japāna un Beļģija vienojās par to, ka jāatbalsta Latvijas un Igaunijas valdību lūgums atzīt to valstis starptautiski.

Spānijas Karaliste bija viena no valstīm, kas jau 1921. gada pirmajā pusē lēma atbalstīt Latvijas Republiku un piešķirt tai de jure atzīšanu. Spānijas sūtnis Ro-mā par to paziņoja Latvijas diplomātiskajam pārstāvim Miķelim Valteram 9.aprīlī. De jure atzīšana bija viens no priekšnoteikumiem diplomātisko attiecību izveidošanai.

Turpinājumā Dr.Phil. Maija Kūle, Latvijas Universitātes profesore, Filozofijas un socioloģijas institūta direktore uzstāsies ar lasījumu "Spāņu filosofs un dip-lomāts Anhels Ganivets un Latvija ".

Rakstniekam, diplomātam un domātājam Anhelam Ganivetam (1865. - 1998.) ir īpaša nozīme Latvijas un Spānijas kultūras attiecībās. Spāņiem viņš ir viens no spožākajiem 19. gadsimta beigu domātājiem, literārā virziena dalībnieks jeb paaudze-98, spāņu nacionālo ideju rosinātājs.

Šajā ziņā viņš ir salīdzināms ar Latvijas teritorijā 1890. gados radušos "Jauno strāvu". Ganivets, savukārt, dzīvo laikā, kad Spānija sāk zaudēt savas kolonijas un lielvalsts statusu. Tādēļ rodas jautājums par spāņu pašapziņu, nacionālās identitātes meklējumiem, vēršoties "tautas dvēselē", aplūkojot kultūras vidi, tautas dzīvi, nevis vairs koloniāla imperiālisma vērtības.

Ganiveta dzīve ir kaislību un ceļojumu pilna, viņš vairākās valstīs ir Spānijas sūtnis, mīl sievietes, strīdas, slimo un visbeidzot Rīgā izdara pašnāvību, noslīci-noties Daugavā. Šī talantīgā vīra dzīve un traģēdija ir sasaistījusi mūs ar spāņiem kopējā pārdzīvojumā par dzīves vērtībām.

Latvijas universitātes doktorante Ilze Andresone pievērīsies sievietes lomai spā-ņu kultūrtelpā ar lasījumu "Daži sievišķi vaibsti Spānijas vēstures sejā”.

Tas būs vēstījums par renesanses un agrīno jauno laiku Spānijas sievietēm, kuras savu vārdu vēsturē ierakstījušas pašas. Sholastes, humānistes, dzejnieces, zinātnieces. Par spīti mūsdienu priekšstatiem, Eiropas akadēmiskā vide nebūt nedzimst kā tikai tīri vīrišķa tradīcija, tajā visos laikos ir skanējusi arī sievietes balss. Ko mēs par viņām zinām, un kāpēc reizēm ir tik grūti uzzināt vairāk?

Savukārt Latvijas Universitātes doktorants Valters Zariņš referēs par tēmu - "Spāņu filozofs Hosē Ortega i Gasets un mūsdienas", kur tiks aplūkota Ortegas i Gaseta daiļrades viena no centrālajām tēmām - pūlis, tā raksturs, no tā izrietošā vara un problemātika.

Lasījumus noslēgs tulkotāja no spāņu valodas - Signe Sirmā ar Hosē Ortegas i Gaseta darba "Masu sacelšanās" fragmenta lasījumu.

Starpkultūru saskarsmes dienas turpinājumā plkst. 18 sekos spāņu fotogrāfa Tonjo Vilas izstādes “Galīsijas bākas” atklāšana Liepājas muzeja anfilādes izstā-žu zālē. Dienas noslēgumā plkst. 20 Liepājas muzeja dārzā norisināsies dārza svētki Spānijas noskaņās, kur uz lielā ekrāna tiks demonstrēta izcilā, starptautisku at-pazīstamību ieguvušā spāņu pianista Pablo Galdo klavierkoncerta ieraksts.

Liepājas muzeja rīkotā Latvijas un Spānijas starpkultūru saskarsmes diena notiek ar Liepājas kultūras pārvaldes un Spānijas Karalistes vēstniecības Latvijā finansiālu atbalstu.

Vēršam uzmanību, ka, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, personām no 12 gadu vecuma pie ieejas ikvienā Latvijas un Spānijas starpkultūru saskarsmes dienai veltītajā norisē līdz ar personu apliecinošu dokumentu būs nepieciešams uzrādīt sertifikātu par izslimošanas, vakcinācijas vai pēdējo 48h laikā veik-tu, negatīvu Covid-19 testa, vai pēdējo 6h laikā veikta antigēna testa faktu.