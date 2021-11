Pie Liepājas Simfoniskā orķestra diriģenta pults atgriežas Risto Josts

Piektdien, 3. decembrī, pulksten 19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskais orķestris muzicēs izcilā igauņu diriģenta Risto Josta vadībā. Programmā gan igauņu komponista mūzika, gan Riharda Dubras Koncerta divām dāmām pirmatskaņojums, kā arī Žana Sibēliusa Pirmā simfonija, portālu "ReKurZeme" informē Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

Risto Josts guvis starptautisku ievērību kā operu un simfonisko koncertu diriģents visplašākajā repertuārā no baroka laika mūzikas līdz mūsdienu skaņdarbiem, sadarbojoties ar daudziem igauņu un citzemju orķestriem. Patlaban Risto ir Vanemuines teātra galvenais diriģents, kā arī Igaunijas Nacionālās operas diriģents, un kopš 2013. gada vada Tallinas kamerorķestri.

2011. gadā Risto Josts ieguva Igaunijas gada jaunā kultūras cilvēka titulu. 2012. gadā viņš plūca laurus Jormas Panulas starptautiskajā diriģentu konkursā, un 2015. gadā kļuva arī par Nikolaja Maļko diriģentu konkursa laureātu. Par savu māksliniecisko darbību Igaunijā un ārpus tās 2016. gadā Risto Josts saņēma Igaunijas Kultūras fonda Mūzikas balvu, un visbeidzot 2019. gadā Igaunijas raidsabiedrības mūzikas redaktori Risto Jostu nominēja par Igaunijas gada mūziķi.Risto Josts studējis orķestra un kora diriģēšanu, kā arī vokālo mākslu Igaunijas Mūzikas akadēmijā, izglītību papildinājis Vīnes Mūzikas un skatuves mākslu universitātē. 2008. gadā Stokholmas Karaliskajā mūzikas koledžā ieguvis maģistra grādu orķestra diriģēšanā pie Jormas Panulas.

Ar Liepājas Simfonisko orķestri Risto Josts ir ticies jau iepriekš, programmās kopā ar Valsts akadēmisko kori “Latvija” 2012. gadā Rīgā un Liepājā atskaņojot Georga Frīdriha Hendeļa odu „Aleksandra svētki" un 2019. gadā 27. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā Edvarda Elgara oratoriju "Gerontija sapnis".

“Man ir brīnišķīgas atmiņas par mūsu līdzšinējo sadarbību. Šis orķestris ir atvērts dažādām muzikālām idejām un vienmēr ir muzicējis ar maksimālu atdevi,” prieku par gaidāmo tikšanos neslēpj diriģents.

Risto Josta vadībā ir gaidāms pirmatskaņojums latviešu komponista Riharda Dubras jaundarbam “Concert pour Deux Dames” arfai un sitamajiem instrumentiem ar kamerorķestri, kur solo izpildīs izcilas Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķes Dārta Tisenkopfa-Muselli un Marta Kauliņa-Pelnēna. Ar Riharda Dubras mūziku Risto Josts ir pazīstams jau kopš studiju laikiem un mūsdienu izteiksmē sauc to par draudzīgu publikai.

Koncertā skanēs arī somu intravertā ģēnija Žana Sibēliusa Pirmā simfonija un igauņu komponista Heino Ellera viens no plašāk pazīstamajiem darbiem – simfoniskā poēma “Rītausma”.

“Somiem Sibēliuss ir īsts tautas komponists, kas savā mūzikā spēj attēlot to, kas raksturīgs tieši somu tautai, bet tā ir arī ļoti tuva igauņu kultūrai. Lielākais vairums no mums var sevi asociēt ar Sibēliusa mūzikai raksturīgo nosvērtību, bet arī ļoti kaislīgo ziemeļu temperamentu,” stāsta Risto Josts. “Savukārt Heino Ellera “Rītausma” atspoguļo to emocionālo spektru, kas ir dziļi saistīts ar Igaunijas dabu. Kā muzikāla miniatūra tas ir viens no populārākajiem žanra skaņdarbiem Igaunijā un ārpus tās. Heino Elleru var uzskatīt par vienu no galvenajiem igauņu simfoniskās mūzikas pārstāvjiem.”

3. decembra koncerts Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notiks gan ar publiku klātienē, gan arī video tiešraidē “Biļešu Paradīzē”.