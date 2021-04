Notiks Liepājas bigbenda, Paškeviča un Rubika tiešsaistes darbnīca

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) šodien no pulksten 17.30 tiešsaistē aicina uz Liepājas bigbenda, Denisa Paškeviča un Jāņa Rubika radošo darbnīcu, aģentūru LETA informēja izglītības iestādē.

Radošajā darbnīcā Rubiks dalīsies pieredzē ar veidotajiem aranžējumiem, kas balstīti Paškeviča oriģināldarbiem bigbenda sastāvam.

Liepājas bigbenda mākslinieciskais vadītājs ir multiinstrumentālists, komponists, mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikas pedagogs Paškevičs, kurš darbnīcai aicina pievienoties ikvienu, kurš vēlas redzēt kā viņa bigbends strādā attālinātā mācību procesa laikā.

Rubiks ir kontrabasists, basģitārists, komponists un aranžētājs, kurš aktīvi darbojas kopš 2008.gada. Kā pavadošais mūziķis piedalījies daudzu albumu ierakstos un 2019.gadā laidis klajā savu debijas albumu "Live in Salaspils", kurā ieskaņota Rubika oriģinālmūzika džeza trio un stīgu kvartetam.

Šā gada sākumā Rubiks aranžēja Paškeviča kompozīcijas Liepājas bigbenda sastāvam. Viena no tām ir "Sons of Levy" no albuma "Yours Faithfully", kurš 2017.gadā ieguva Latvijas mūzikas ieraksta gada balvu "Zelta mikrofons" nominācijā "Labākais džeza albums".

Ikviens, kurš vēlas pievienoties un vērot kā norit Liepājas bigbenda darbība attālinātajā mācību procesā un satikt tiešsaistē Rubiku, Paškeviču un Liepājas bigbendu, radošās darbnīcas Zoom platformas pieejas saiti var saņemt, rakstot uz "liepajasbigbends@lmmdv.edu.lv".