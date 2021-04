Mātes dienai veltītā koncertā iepazīstinās ar valdzinošo mūzikas instrumentu — arfu

Svētdien, 9. maijā, pulksten 19 koncertzāles "Lielais dzintars" kamersēriju "Personīgi" turpinās īpaši Māmiņdienai veltīts tiešsaistes koncerts. Svētku koncertprogramma šoreiz izgaismos un iepazīstinās klausītājus ar kādu reti dzirdamu, smalku, senu, bet vienlaikus mūsdienīgu mūzikas instrumentu — arfu. Koncertprogrammā starptautisku atpazīstamību iemantojušais, Berlīnē mītošais šveiciešu arfists Joels fon Lerbers (Joel von Lerber) atskaņos soloprogrammu, iepazīstinot klausītājus ar krāšņo, tembrāli bagātīgo mūzikas instrumentu un arfas virtuozo repertuāru. Koncerta īpašā viešņa būs pašmāju arfiste Dārta Tisenkopfa, informē SIA “Lielais Dzintars” sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

“Lerbera rokās arfa skan patiesi sapņaini, bet viņa raupjais pieskāriens vienlaikus rada virtuozu un apburošu tembru gammu,” rakstījis Vācijas laikraksts Der Tagesspiel.Koncertu atklās Anrietes Renē, Nino Rotas, Gabriela Forē un Gijoma Konesona īpaši arfai radītie darbi, bet programmas turpinājumā klausītāji dzirdēs, kā tādu labi zināmu komponistu kā Franča Lista un Bedržiha Smetanas rakstītie skaņdarbi izskan arfai radītos pārlikumos un aranžijās. Viena no Joela slavenākajām interpretācijām, ko piedzīvos arī Liepājas koncerta klausītāji, ir arfistes Jekaterinas Valteres-Kīnes radītā tēma no Čaikovska operas "Jevgeņijs Oņegins". Pateicoties arfas īpašajai skaņai, šis dvēseliskais skaņdarbs iegūst vēl lielāku intensitāti un dziļumu. Programmas noslēgumā Joelam uz skatuves pievienosies arfiste Dārta Tisenkopfa, lai duetā atskaņotu velsiešu komponista, profesora un arfas korifeja Džona Tomasa (John Thomas) radīto ikonisko skaņdarbu "Grand Duo". Joels fon Lerbers (Joel von Lerber) ir daudzu starptautisku konkursu laureāts un neatkārtojams mūziķis, kurš auditoriju visā pasaulē fascinē ar ekspresīvo arfas instrumenta spēli un īpašo skanējumu. No arfas brīnumbērna, kurš interesi par neierasto mūzikas instrumentu sāka izrādīt jau četru gadu vecumā, Joels izaudzis par vienu no šī brīža aktuālākajiem vārdiem arfu pasaulē. Viņa repertuārā ir darbi baroka, klasikas, romantisma, impresionisma un laikmetīgās mūzikas žanrā. Ar izcilību absolvējis gan bakalaura studijas Bāzeles Mūzikas augstskolā, gan divas maģistra studiju programmas — Cīrihes Mākslas augstskolā un Berlīnes Hansa Eislera Mūzikas augstskolā. Joels fon Lerbers regulāri uzstājas kā solists Šveicē un Vācijā, saspēlējoties ar tādiem orķestriem kā Bernes kamerorķestris, Berlīnes Radio simfoniskais orķestris, Berlīnes "Konzerthaus" orķestris, Vācijas filmu orķestris "Babelsberg" un daudziem citiem simfoniskajiem un kamermūzikas kolektīviem.

Dārta Tisenkopfa ir Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķe, kura kolektīvam pievienojusies 2019. gadā. Regulāri koncertē kā soliste un kamermūziķe. Bakalaura un maģistra studijas jaunā mūziķe aizvadījusi Itālijā, kur 2018. gadā ar izcilību beigusi maģistra studijas arfas spēlē Parmas "Arrigo Boito" konservatorijā. Guvusi atzinību vairākos starptautiskos konkursos, piedalījusies laikmetīgās mūzikas festivālā “Traiettorie” un Mantovas kamermūzikas festivālā. Kā soliste sadarbojusies ar “Orchestra Regionale Emilia-Romagnia”, spēlējusi Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra sastāvā.VIDEO: Arfas virtuozs Joels fon Lerbers https://youtu.be/K4g5rEu5NUY