Liepājas teātrī top Kārļa Lāča un Regnāra Vaivara mūzikls "Purva bridējs ugunī"

Kopš vasaras vidus Liepājas teātrī strādā režisors Regnārs Vaivars, veidojot mūziklu “Purva bridējs ugunī”. Materiāls gan tapis vairāku gadu garumā, lai sadarbībā ar komponistu Kārli Lāci radītu savu versiju pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu motīviem. Režisors pats rakstījis arī libretu un dzeju, veidojis scenogrāfiju (asistents - Toms Grīnbergs) un horeogrāfiju (sadarbībā ar Ingu Raudingu). Kostīmus veido Madara Botmane, bet gaismu partitūru Mārtiņš Feldmanis, informē Liepājas teātra literārā padomniece Zanda Borga.

Kristīnes loma uzticēta Agnesei Jēkabsonei, kura par darbu pie mūzikla saka: “Man šī loma ir atgādinājums kā aktrisei, ka mūzikls ir ļoti sarežģīts žanrs. Šī loma man dod neaizmirstamu, apjomīgu, ļoti sarežģītu darba procesu, un esmu to pieņēmusi kā jaunu un lielu izaicinājumu. Ceru, ka mana Kristīne lauzīs un mainīs skatītāju priekšstatus par klasisko Blaumaņa Kristīni.” Aktrise ar Kristīnes lomu satiekas jau otro reizi, jo ar to uzsāka darbu Liepājas teātrī Rolanda Atkočūnā veidotajā izrādē “Ugunī” 2010. gadā.Arī Akmentiņa lomas atveidotājs Sandis Pēcis uzsver, ka viņam tas ir “vājprātīgs izaicinājums, jo, lai arī reizēm, skatoties no malas, mūzikls liekas vienkāršs žanrs, taču patiesībā ir ļoti izaicinošs. Mūzika iestudējumam ir ļoti sarežģīta, bet stāsts - ļoti iedvesmojošs.”

Savukārt Edgara lomu kā lielu izaicinājumu pieņēmis Dailes teātra aktieris Gints Grāvelis: “Īstenībā, uzsākot darbu pie šīs lomas, es biju šausmīgi nobijies, un vēl joprojām tā baile kaut kur sēž. Taču ar to esmu ticis galā, pasakot sev, ka loma ir liela, loma ir atbildīga, un tas man gan kā Gintam, gan kā aktierim iedos papildus pārliecību. Ne visu, ko gribas, var dabūt tā vienkārši un uzreiz, un ir jāpieliek vairāk pūles nekā līdz šim. Izaicinājums tika izmests, es to ļoti kāri noķēru un vaļā nelaidīšu.”Iestudējumā piedalīsies 24 aktieri, tai skaitā 8 LiepU aktiermākslas studenti. Ar visiem vairākus mēnešus ir strādājušas vokālās pedagoģes Ieva Dreimane un Ieva Kerēvica. Mūzika izrādē skanēs dzīvā izpildījumā, tās skanējumu nodrošinās 6 mūziķi teātra muzikālā vadītāja Normunda Kalniņa vadībā. “Rūdolfa Blaumaņa stāsts par Edgaru un Kristīni, manuprāt, ir latviešiem vislabāk zināmais no visiem stāstiem. Iespējams vienīgais, ko īsumā var izstāstīt jebkurš latvietis. Un varu arī es,” saka R. Vaivars. “Šis nebūs stāsts par dzeršanas postu un aklu mīlestību. Tas būs stāsts par neremdināmām slāpēm. Un slāpstošie šeit ir visi, bez izņēmuma,” viņš papildina.“

Es alkstu kāda, kurš līdzās slāptu,Un alkstu kāda, kurš neļauj slāpt.”Pirmizrādi iestudējums piedzīvos 14. septembrī, kad arī tiks atklāta Liepājas teātra 113. sezona. To iespējams noskatīties arī 15. un 20. septembrī, kā arī 10. un 30. oktobrī.