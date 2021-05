Liepājas teātra iestudējums "Kā top izrāde?" platformā ZOOM nospēlēts jau 100 reizes

2019. gada pavasarī Liepājas teātris Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas ““Latvijas skolas soma” satura radīšanai” ietvaros radīja mācībizrādi skolēniem un skolotājiem “Kā top izrāde?”, kas tika rādīta skolēniem viņu skolās. Pielāgojoties tam, ka pandēmijas dēļ klātienē ar skatītājiem vairs nevarēja tikties, kopš 2021. gada 1. marta izrāde notiek tiešsaistes platformā ZOOM. Šis formāts šobrīd ļauj izrādei nonākt pie skatītāja jebkurā Latvijas pilsētā, arī ja mācības notiek attālināti. Pēdējo trīs mēnešu laikā izrādi noskatījušies nepilni četri tūkstoši Latvijas skolēni dažādās Latvijas pilsētās, un 13. maijā tiešsaistē izrāde tika nospēlēta jau 100. reizi, informē Liepājas teātra literārā padomniece Zanda Borga.

Mācībizrāde ir veidota kā performatīva tiešsaistes lekcija skolēniem, kuras galvenais mērķis un uzdevums ir atraktīvā un saistošā formātā parādīt jauniešiem, ka teātris ir kas vairāk par aktieri, kurš no galvas iemācījies lugas tekstu. Teātris ir vienots organisms, kurā katras profesijas pārstāvis – sākot no skatuves tehniskajiem darbiniekiem, grāmatvežiem, butaforiem, beidzot ar direktoru, ir neatņemama sastāvdaļa, lai teātra brīnums un izrāde varētu tapt un nonākt skatītāju rokās. Aktieru vadībā skolēni tiek iepazīstināti ar skatuves mākslinieku ikdienu un izrādes tapšanas procesiem. Izrādi veidojis aktieris un režisors Leons Leščinskis, sadarbībā ar dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci un aktieriem Armandu Kaušeli, Pēteri Lapiņu un Karīnu Tatarinovu. Izrāde tiek spēlēta ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā, to iespējams noskatīties arī ar surdotulkojumu.

“Pēc katras izrādes es uzdodu bērniem jautājumu: “Bez kā tad īsti nevar notikt izrāde?” Protams, ka bez skatītājiem! Šajā laikā savu skatītāju satikt ir ļoti svarīgi, šajā formātā tas ir iespējams,” par dalību projektā stāsta aktieris A. Kaušelis. „“Visgrūtākā publika” ir jaunieši, sākot no 7. klases, jo nepārtraukti jādomā, kā noturēt viņu uzmanību. Man pašam ir ļoti interesanti, jo izrāde ir būvēta tā, ka var izspēlēties, izdauzīties un izimprovizētie. Skatoties pēc tā, kā mainās publikas atsaucība, mainās arī katra izrāde. Tik liels izrāžu skaits nodrošina man kā aktierim arī labu formu, tāpēc uzskatu, ka šis tiešsaistes projekts ir ļoti izdevies. Un ja mums izveidojas labs kontakts, un bērniem tas patīk, viņiem noteikti būs iemesls atbraukt ciemos uz Liepājas teātri, kad tas būs iespējams,” viņš papildina.

“Mācībizrādes pielāgošana tiešsaistes platformai ir lielisks piemērs, kad komandas darbā iesaistās teātra aktieri un tehniskie speciālisti (gaisma, video, skaņa). Ņemot vērā lielo pieprasījumu un labās atsauksmes no skolām, varam teikt, ka pirmais tiešsaistes eksperiments jauniešu auditorijai ir izdevies. Procesā bijām atvērti arī jauniem izaicinājumiem, kad teātris sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālo biedrību nodrošināja surdotulka (zīmju valodas tulka) pakalpojumu mācībizrādes laikā, un mums izveidojās jauka sadarbība ar Liepājas reģionālās biedrības tulku Aināru Ostvaldu. Patiess prieks, ka, dažādām organizācijām sadarbojoties un meklējot risinājumus, tika radīta iespēja bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem skatīties viegli uztveramu un vizuāli atraktīvu teātra izrādi,” norāda mācībizrādes projekta vadītāja Ieva Dzerkale.

Izrāde spējusi uzrunāt un ieinteresēt skolēnus dažādās vecuma grupās, sākot ar 4. klasi līdz pat vidusskolas izlaiduma klasēm. Tās rādīšana platformā ZOOM turpināsies.