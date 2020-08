Liepājas Simfoniskais orķestris ieraksta Imanta Kalniņa jaunības dienu mūziku

Šonedēļ koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskais orķestris strādā pie Imanta Kalniņa mūzikas ierakstiem. Diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā tiek ierakstīti komponista sešdesmito gadu skaņdarbi, kā arī fināla tēma no spēlfilmas “Pūt, vējiņi”, informē Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

“Tas ir noslēdzošais ieraksts – līdz gada beigām nacionālā ierakstu kompānija “Skani” izdos visu Imanta Kalniņa simfonisko mūziku, ko esam ierakstījuši kādu septiņu gadu periodā. Tā būs komponista 80. gadskārtai veltīta jubilejas kastīte ar pieciem diskiem – septiņas simfonijas, koncerts čellam, koncerts obojai un vēl citi skaņdarbi. Šīs nedēļas ieraksti ir milzu darba noslēgums, kura vainagojums jubilejas izdevuma formātā tapis iespējams sadarbībā ar Kultūras ministriju un “Skani” vadītāju Egīlu Šēferu”, stāsta Liepājas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.

Šobrīd Liepājas koncertzālē tiek ierakstīta 1965. gadā tapusī Otrā simfonija un 1966. gadā rakstītais Koncerts orķestrim, kā arī komponista visatpazīstamākais un vairāk spēlētais simfoniskais darbs – fināla tēma no 1973. gadā tapušās Gunāra Pieša spēlfilmas “Pūt, vējiņi”.

“Man ir liels pagodinājums, ka arī es to varu interpretēt, jo “Pūt, vējiņiem” jau ir neskaitāmi daudz ierakstu. Tagad būs vēl viens, tik šoreiz manā skatījumā,” ar gandarījumu stāsta Atvars Lakstīgala, “Lielākā atbildība gan ir šie jaunības dienu skaņdarbi. Bet ir arī viegli, jo Imants Kalniņš man dod brīvību, saka, lai dara tā, kā es to jūtu. Tās ir viņa tā laika emocijas, bet varu šos darbus interpretēt ar šodienas sajūtu. Ir labi, ka mēs ar šiem ierakstiem varēsim atgādināt pasaulei to, ka Imantam Kalniņam nav tikai viņa Ceturtā simfonija, bet ir arī cita brīnišķīga mūzika.”

Ierakstu sesijā pie skaņu pults strādā Latvijas skaņu režijas lielmeistars Normunds Slava, ar kuru Liepājas Simfoniskais orķestris sadarbojas jau vairāk kā 20 gadus.