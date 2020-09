Liepājas Simfoniskais orķestris ar Andreju Osokinu koncertēs Liepājā un Jelgavā

16. oktobrī pulksten 19 Jelgavas Kultūras namā un 17. oktobrī pulksten 18 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā koncertēs ar pianistu Andreju Osokinu. Programmā – Bēthovens, Rahmaņinovs un Jura Karlsona darba pirmatskaņojums.

Koncertu ievadīs muzikāli ekspresīvā Ludviga van Bēthovena uvertīra “Egmonts”, kas tapusi laikā, kad Eiropu pāršalca Napoleona kari un Francijas impērijas dominance. Šajā opusā komponists pauž savu nostāju pret apkārt notiekošajiem procesiem un cilvēku apspiešanu, informē Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

Izcilo pianistu Andreju Osokinu kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri dzirdēsim vienā no visbiežāk atskaņotajiem Sergeja Rahmaņinova opusiem – Trešajā klavierkoncertā. To pamatoti dēvē par vienu no grūtākajiem klavierkoncertiem, kas no izpildītāja prasa nevainojamu tehniku un muzikalitāti. Latvijas Lielās Mūzikas Balvas laureāts Andrejs Osokins ir plūcis laurus pasaules nozīmīgākajos pianisma konkursos. Pēdējo koncertsezonu spilgtāko notikumu vidū bijusi atgriešanās Berlīnes Filharmonijā ar Čaikovska Pirmo klavierkoncertu, uzstāšanās ar orķestri Kremerata Baltica Frankfurtes Alte Oper koncertzālē, viesošanās leģendārajā Berlīnes Konzerthaus kopā ar Georgiju Osokinu, atskaņojot Rahmaņinova klavierkoncertus, kā arī solo koncerts Milānas La Verdi koncertzālē.

''Gunti Kuzmu es apbrīnoju gan kā diriģentu, gan kā skatuves partneri. Ar viņu pie diriģenta pults es vienmēr varu atļauties būt emocionāls. Savukārt ar Liepājas Simfonisko orķestri mani saista atmiņas jau no agras bērnības, kad mans tēvs spēlēja Pianisma zvaigžņu festivālā. Es vienmēr apbrīnoju šī orķestra prasmi tik meistarīgi un izjusti spēlēt tieši klavierkoncertu repertuāru. Tā ir liela māksla būt gan kopā ar pianistu, gan būt kā vienam veselam ar pianistu,” ar lielu nepacietību oktobra koncertus gaida Andrejs Osokins, būdams pārliecināts, ka Rahmaņinova gars šajos koncertos būs klātesošs.

Koncerta programmā ir gaidāms arī pirmatskaņojums. Pēc Liepājas Simfoniskā orķestra un diriģenta Gunta Kuzmas ierosinājuma Juris Karlsons radījis svītu savam 2017. gadā tapušajam baletam "Antonija #Silmači", kas Latvijas Nacionālajā operā Aivara Leimaņa vadībā uzvests 2018. gadā. Balets veidots, iedvesmojoties no Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos", un tā centrālais tēls ir Antonija, kuras mīlestības izslāpusī sirds alkst pēc īsta un patiesa piepildījuma. Nepārtrauktā simfoniskā attīstībā svītā ir sakārtoti fragmenti no baleta abiem cēlieniem.