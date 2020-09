Liepājas muzejs saņem vērtīgu dāvinājumu

Norisinoties izstādei “Velosipēds un riteņbraukšanas mode”, Liepājas muzejs saņēmis vērtīgu dāvinājumu – unikālu Liepājas rūpniecības un sporta vēstures liecību – Liepājas velosipēdu rūpnīcas “Līva” treka velosipēdu “Līva. Modelis 21”. Šādi “Līvas” treka velosipēdi Latvijā saglabājušies tikai divos eksemplāros.

Vērtīgo dāvinājumu Liepājas muzejs ieguva no Saulkrastu Velosipēdu muzeja izveidotāja Jāņa Seregina, kurš ir viens no zinošākajiem velosipēdu vēstures pētniekiem Latvijā. Liepājas muzejs ar Jāni Sereginu sadarbojās, veidojot izstādi “Velosipēds un riteņbraukšanas mode” no 19. gs. beigām līdz 20. gs. vidum”, vēstīts muzeja mājaslapā.

Dāvinājuma līgumu svinīgi Liepājas muzejā paredzēts parakstīt 10. septembrī plkst. 17. Visiem interesentiem būs iespēja aplūkot īpašo Liepājas muzeja jaunieguvumu klātienē, kā arī klausīties Jāņa Seregina stāstījumā par velosipēdu vēsturi.

Minēto velosipēdu rūpnīcā “Līva” savām vajadzībām 1929. gadā pasūtīja viens no ievērojamākajiem Liepājas sporta darbiniekiem, velotreka treneris Vilis Zandmanis.

Kopā ar velosipēdu Liepājas muzejs saņēmis arī divas medaļas, kas piešķirtas sporta biedrībai “Olimpija”, Viļa Zandmaņa sporta biedrības “Olimpija” cepuri, kā arī Viļa Zandmaņa foto ar velosipēdu “Līva” uz treka 1929. gadā un sporta biedrības “Olimpija” velotreka komandas foto. Šis ieguvums ir nozīmīgs Liepājas sporta vēstures saglabāšanā.

Vilis Zandmanis dzimis 1905. gada 14. jūlijā, bijis viens no ievērojamākajiem Liepājas sporta darbiniekiem, aizrautīgi piedalījies dažādos gan ziemas, gan vasaras sporta veidos. No ziemas sporta veidiem viņam visvairāk patika hokejs, bet no bumbu spēlēm – basketbols, un tieši šajā sporta veidā viņš vēlāk pat trenēja "Olimpijas" sieviešu komandu. Taču visvairāk jaunajam sportistam patika velobraukšana.

Liepājas sporta vēsturē Vilis Zandmanis palicis kā sporta dzīves vadītājs. 1941. gadā viņš tika iecelts par Kurzemes sporta dzīves organizatoru un pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, Vilis Zandmanis nodibināja sporta biedrību “Daugava” un kļuva par tās priekšsēdētāju. Kopā ar sportistiem viņš atjaunoja "Daugavas" sporta nama zāli un stadionu, ko nosauca “Daugavas” vārdā.

Viļa Zandmaņa vadītā sporta biedrība "Daugava" bija tā, kas pēckara gados pārliecinoši turpināja Liepājas sporta panākumu tradīcijas. Vilis Zandmanis tās centās saglabāt kara gados, rīkojot plašus sporta svētkus un aicinot tajos piedalīties arī labākos futbolistus, bokserus, peldētājus no Rīgas, palīdzot liepājniekiem piedalīties Latvijas mēroga sacensībās, kurās tika gūtas uzvaras futbolā, basketbolā, vieglatlētikā, un viņa prasme un enerģija palīdzēja to turpināt arī pēc kara.

Plecīgo, omulīgo vīru ar neiztrūkstošo pīpi zobos, kādēļ viņš bija iedēvēts par Pīpi, varēja sastapt visur, kur notika sacensības. Vilis Zandmanis miris 1977. gadā, apbedīts Liepājas centrālkapos.