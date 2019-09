Liepājas muzejā atklās mākslinieces Lindas Stepītes gleznu izstādi "Redzējumi"

Piektdien, 27. septembrī, pulksten 17 Liepājas muzeja mazajā izstāžu zālē Kūrmājas pr. 16/18 atklās gleznotājas Lindas Stepītes personālizstādi, kurai pati māksliniece devusi nosaukumu “Redzējumi”, kas akcentē šīs izstādes būtību – atrasties starp realitāti un iztēli.

Gleznotāja Linda Stepīte studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā, stājmākslas fakultātē, glezniecības nodaļā. Ieguvusi mākslas maģistra grādu. Papildus iegūto pedagoģisko izglītību māksliniece ikdienā izmanto, pasniedzot gleznošanas un zīmēšanas nodarbības Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, taču paralēli pedagoģiskajam darbam Linda Stepīte veic radošo darbību, tostarp piedalās dažādās mākslinieku grupu izstādēs, kā arī rīko personalizstādes, vēstīts Liepājas muzeja mājaslapā.

Lindas Stepītes gleznas ir par nojaušamo, sajūtamo un neizstāstāmo, par trauslo robežu no priekšmetiskā uz abstrakto, no telpiskā uz plakni, no materiālā uz nemateriālo. Tās ir kā daļa no kāda redzējuma apkārtējā pasaulē, kas attēlo atmiņas, sajūtas kaut kur starp reālo un iztēloto. Šajos darbos krāsa ir galvenais izteiksmes veids, kas liek domāt. Tātad rada saturu. Krāsa caur gleznām arī sniedz iespēju doties nebijušu izjūtu un noskaņu pasaulē.

Visi darbi, kas būs apskatāmi izstādē Liepājas muzejā, ir tapuši šī gada laikā.