"Liepājas Mākslas forumu" ieskandinās ar dejas izrādi "Labrys"

Gaidot sesto mūsdienu mākslas festivālu “Liepājas Mākslas forums”, sestdien, 25. jūlijā, pulksten 15 ikviens liepājnieks un pilsētas viesis ir gaidīts koncertzālē "Lielais dzintars" uz foruma ieskandināšanas pasākumu. Tā būs īpaša – iekļaujoša dejas izrāde “Labrys”, kurā skatītāji, kopā ar izrādes veidotājiem – Krišjāni Santu un Ievu Gaurilčikaiti-Sants – vienlaikus būs gan vērotāji, gan arī radītāji.

Pasākums notiks skvērā pie koncertzāles “Lielais dzintars” un pieejams bez ieejas maksas, iepriekš reģistrējot dalību, informē SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

“Labrys” ir iekļaujoša dejas izrāde, kuru tās ģeometriskā stāvokļa un laika ritējuma dēļ var salīdzināt ar labirintu: izpildītāji kustas apkārt sēdošiem skatītājiem, kuriem ir iespēja griezties ap savu asi, līdz ar to visi minētie piedalās gan horeogrāfijas vērošanā, gan tās radīšanā. “Labrys” kustību trajektorijas un skaņa atgādina vienlaikus telpā topošu un gaistošu dzīvu rakstu. Turpinot savu radošo rokrakstu, arī izrādē “Labrys” dejas māksliniece Ieva Gaurilčikaite-Sants un horeogrāfs Krišjānis Sants mēģina atrast veidus, kā rosināt mākslas darbu piedzīvot no tā iekšienes, bet komponists Jēkabs Nīmanis kopā ar programmētāju Pāvilu Jurjānu izveidojuši skaņas sienu šim labirintam-dejas skatuvei.

Skatuves dueta IevaKrish radošā prakse raksturojama kā laikmetīgās dejas un scenogrāfijas hibrīdforma – abus interesē telpas un kustības komunikācija ar skatītāju, un katru reizi tās pētījumi manifestējas neparastu mediju un formu izmantojumā. Krišjānis Sants ir studējis horeogrāfiju Latvijas Kultūras akadēmijā (2011) un Beļģijas skolā P.A.R.T.S. (2014), savukārt Ieva Gaurilčikaite-Sants savu profesionālo izglītību dejā ir guvusi Skotijā SSCD (2015) un Izraēlā (2016). Kopš 2016. gada abi mākslinieki dzīvo Latvijā un ar nosaukumu IevaKrish aktīvi rada jaunus kopdarbus: “Gotca” (2017), “Uzdzist” (2018), “Labrys”, “Tuvumā tukšums” (2017.-2019). 2018. gadā abi pabeidza scenogrāfijas nodaļas maģistra studijas Latvijas Mākslas akadēmijā.

Izrādes koncepciju, horeogrāfiju un scenogrāfiju veidojuši Krišjānis Sants un Ieva Gaurilčikaite-Sants, skaņu un programmēšanas darbu veikuši Jēkabs Nīmanis un Pāvils Jurjāns, scenogrāfiju konstruējuši Lauris Puriņš un Aleksandrs Ļubinskis, izrādi producē Ieva Ozoliņa, Horeogrāfu Asociācija.

Norises vieta: Skvērs pie Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”. Dejas labirints pieejams bez ieejas maksas, iepriekš reģistrējot dalību un vēlamo vietu skaitu vietnē: ej.uz/labrys

Dejas izrāde ilgs aptuveni 1 stundu un notiks no pulksten 15.00 līdz pulksten 16.00. Apmeklētāji aicināti ierasties jau no pulksten 14.00, jo skvērā iepretī koncertzālei pasākuma apmeklētājus sagaida pārsteigumi no organizatoriem, tiks atklāts foto rāmis – stopkadrs – un piedāvāta iespēja iegādāties biļetes uz septembrī gaidāmajiem “Liepājas Mākslas foruma” notikumiem par īpašu cenu. Sliktu laikapstākļu gadījumā pasākums notiks koncertzāles “Lielais dzintars” 1. stāva mākslas telpā Civita Nova.

“Liepājas Mākslas forums” šogad no 25. līdz 27. septembrim piedāvās 10 dažādus notikumus, starp kuriem ir arī 4 bezmaksas pasākumi. Ar visu “Liepājas Mākslas foruma” programmu var iepazīties mājas lapā www.lielaisdzintars.lv.