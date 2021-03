Sekojot pandēmijas viļņiem, Liepājas Leļļu teātris piedāvās jau trešo digitālo izrāžu vilni. Teātris martā un aprīlī skatītājiem piedāvās divus jauniestudējumus, kas līdzīgi kā iepriekš iestudētās izrādes būs pieejamas digitāli gan individuālām mājsaimniecībām, gan grupām programmā “Latvijas skolas soma”, portālu "Rekurzeme" informē Liepājas Leļļu teātra sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Hmieļevska.

Pandēmijas pirmajā vilnī uz digitālās skatuves nonāca trīs agrāk iestudētas izrādes – “Sarkangalvīte”, “Kā ruksītim gāja” un “Kur zirgi?”. Izrādes skatāmas t.s. mājas video nomā – vietnēs “Shortcut.lv” un “Helio.lv”. Ziemassvētku laikā izrādīšanu tiešsaistē piedzīvoja arī Aleksandra Jonova veidotais "Ziemassvētku vecīšu dumpis”, skarot tobrīd aktuālos viltus ziņu un “svētki ir atcelti” jautājumus.

Tomēr Covid-19 ierobežojumu dēļ mēģinājumu process nav apstājies. Liepājas leļļu teātrī vienlaikus top divi jauniestudējumi. No 26.marta tiešsaistē būs pieejams krāsu detektīvs “Lote un Lieldienas” Leldes Kaupužas režijā, savukārt no 12.aprīļa izrāde “Mazais cilvēks” jeb pārsteidzoša cirka mistērija, ko iestudē Ģirts Šolis pēc Ērika Kestnera darba motīviem.

Tā sauktās “Dīvāna ZOOM” izrādes varēs skatīties vietnē "bilesuparadize.lv", par 6 līdz 10.00 eur iegādājoties ģimenes biļeti uz izrādi konkrētā laikā vai ģimenes piekļuves kodu, kas iestudējumu ļauj skatīties neierobežotu reižu skaitu 72 stundu laikā no koda aktivizācijas brīža.



Jaunās izrādes iekļautas “Latvijas skolas soma” piedāvājumā un integrējamas mācību procesā. Pašreiz Latvijas skolu un bērnudārzu iecienītākā Liepājas Leļļu teātra izrāde ir “Ucipuci meklē mājas”, ko iestudējis Ģirts Šoļis pēc Zanes Zustas grāmatas motīviem un saistošu dara gan Pētera Lapiņa un Madaras Enkuzenas aktierspēle, gan lipīgās Mika Frišfelda dziesmas. Ikviena digitāli fiksētā Liepājas Leļļu teātra izrāde pieejama t.s. “Klases ZOOM” versijā jeb skatītāju grupai ērtā vietā un laikā, par to vienojoties ar Leļļu teātri.

Digitālo saturu īpaši novērtē latviešu diaspora – gan ģimenes individuāli, gan diasporas skolas. Piemēram, iespēju īpašā veidā pulcināt un pārsteigt Zviedrijas latviešu bērnus Ziemassvētku laikā izmantoja Stokholmas latviešu skola, tai pavasarī sekoja latviešu skolas Amerikas Savienotajās Valstīs, kur pulcēšanās tiešsaistē bija ierasta vēl pirms pandēmijas. Vairāk informācijas www.liepajaslelles.lv.



Par izrādēm:

LOTE UN LIELDIENAS No 26.marta!

Krāsu detektīvs

Leldes Kaupužas ideja un režija

Suņu meitene Lote un viņas draudzene Marta uzzina satraucošu vēsti. Lieldienu priekšvakarā zaķim ir pazudušas krāsas. Kas gan tās par Lieldienām bez olu krāsošanas? Kur atrast krāsas? Kurš tās paņēmis? To spēj noskaidrot tikai īsti detektīvi.

Vecums | 2-12

Izrādes ilgums | 40 min

Režisore | LELDE KAUPUŽA

Lomās | VIJA MEŽALE, DENISA BRAŠA, SIGNE APSE UN INGARS GUDERMANIS

Māksliniece | KRISTĪNE DEKOVICE

Gaismu mākslinieks | JĀNIS BRAŠS

Skaņu mākslinieks | KRISTAPS ŽILINSKIS



MAZAIS CILVĒKS No 12.aprīļa!

Pārsteidzoša cirka mistērija

Pēc Ē. Kestnera darba motīviem | Režisors Ģirts Šolis

Vai esi redzējis tik mazu cilvēciņu kā sērkociņu kastīte? Un tik nepārspējamus cirka trikus, ka no sajūsmas aplausiem sāp rokas? Nudien, sensācija visaugstākajā pakāpē! Savu mūžu nebūsi tā brīnījies. Šis neparastais stāsts bez vārdiem ir par pasaulē mazāko cilvēku un viņa neticami lielo sapni kļūt par cirka mākslinieku.

Vecums | 3-12

Izrādes ilgums | 45 min

Idejas autors un režisors | ĢIRTS ŠOLIS

Lomās | ILZE JURA, MADARA ENKUZENA, PĒTERIS LAPIŅŠ

Mūzikas autors | MIKUS FRIŠFELDS

Māksliniece | IVONNA KALITA

Tērpu autore un rekvizitore | KRISTĪNE DEKOVICE

Gaismu mākslinieks | JĀNIS BRAŠS

Skaņu mākslinieks | KRISTAPS ŽILINSKIS