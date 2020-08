Liepājā tradicionāli norisināsies džeza mūzikas nedēļa

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) laika posmā no 31. augusta līdz 4. septembrim tradicionāli organizēs džeza mūzikas nedēļu ar dažādām meistarklasēm un noslēguma koncertu “Lielais dzintars” telpās. Meistarklases vadīs saksofonists Deniss Paškevičs un viens no labākajiem itāļu džeza trombonistiem Beppe Di Benedetto.

Džeza mūzikas nedēļa tiek organizēta ar Liepājas kultūras pārvaldes atbalstu. Nedēļas garumā tiks rīkotas meistarklases, kā arī notiks darbs skaņu ieraksta studijā. Meistarklasēs Liepājas bigbenda un “Young Lions Beat Band” dalībniekiem būs iespēja attīstīt ansambļa spēles un improvizācijas tehniku, džeza mūzikas valodu, mūsdienu džeza mūzikas tendences, apgūt stilistiku, kā arī nedēļas garumā notiks jaunu aranžējumu un kompozīciju iestudēšana un jauna materiāla sagatavošana audioierakstam. Meistarklašu ietvarā tās dalībniekiem būs iespēja smelties zināšanas un prasmes džeza mūzikā un iegūt pieredzi no augsta līmeņa māksliniekiem, informē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.

Meistarklases tiks organizētas LMMDV telpās koncertzālē “Lielais dzintars”, savukārt ieraksta sesija notiks LMMDV skaņu ierakstu studijā Ausekļa ielā 11/15. Noslēguma koncerts ar Liepājas bigbenda un “Young Lions Beat Band” dalībniekiem un meistarklašu vadītājiem plānots koncertzālē “Lielais dzintars”.

3. septembra vieslekcijā būs iespēja piedalīties arī citu skolu pedagogiem un audzēkņiem (dalība ir par maksu), savukārt LMMDV pedagogiem un audzēkņiem vieslekcija ir bez maksas. Papildu informācija un pieteikuma veidlapa atrodama: www.lmmdv.edu.lv

Deniss Paškevičs ir viens no Baltijas vadošajiem džeza mūziķiem – saksofonists, flautists, komponists, producents un skolotājs mūsdienu improvizācijas un džeza mūzikā, un viens no retajiem Baltijas reģiona māksliniekiem, kurš iekļauts Eiropas Džeza ģimenes kokā, kur minēts kā sava, unikālā stila pamatlicējs Latvijā. Savas līdzšinējās karjeras laikā viņš guvis jau nozīmīgu starptautisku atzinību, kļūstot par piecu saksofonzīmolu oficiālo mākslinieku un šobrīd pārstāvot četrus no tiem. Deniss piedalījies vairāk nekā 50 albumu ierakstos. Albums “Variations”, kas ierakstīts kopā ar leģendāriem mūziķiem - Vyacheslav Ganelin un Arkady Gotesman, saņēmis četru zvaigžņu vērtējumu pasaules slavenajā džeza žurnālā “Downbeat”. Jaunākais albums “Asta In Madrid” veikts kopā ar dāņu mūziķiem un izdots vinila formātā “Riga Room Recors” izdevniecībā.

Savukārt Beppe Di Benedetto ir itāļu džeza trombonists, komponists un aranžētājs. Savā muzikālajā karjerā Beppe ir spēlējis kopā ar pasaules slaveniem mūziķiem. Džeza meistars ir piedalījies daudzu albumu ierakstīšanā, ir sadarbojies ar dažādiem TV kanāliem, daudzus gadus bija džeza bigbenda “CB Band” diriģents un aranžētājs, kā arī 20 gadus ir bijis “Jazz Art Orchestra” pirmais trombons. Beppe vairākus gadus ir spēlējis slavenā itāļu džeza un soul dziedātāja Mario Biondi grupas sastāvā, ar kuru ir uzstājies starptautiskajās tūrēs visā pasaulē, kā arī bijis aranžētājs. Di Benedetto ir kultūras asociācijas “Jazz’on Parma Orchestra” prezidents, viņš ir izveidojis JPO profesionālo džeza bigbendu, ir tās diriģents un mākslinieciskais vadītājs.