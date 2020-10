Liepājā skatāma mākslinieces Evija Kūlmanes gleznu izstāde "Atspulgs''

Līdz 2.decembrim Promenade Hotel Liepāja būs apskatāma mākslinieces Evijas Kūlmanes gleznu izstāde „ Atspulgs ”.

Avoti, strauti, ezeri, upes un jūra, mainīgi un vilinoši visos gadalaikos... Mierpilni, pārdomu un klusuma piepildīti spoguļi, rotaļīgi, krāsu piesātināti atspulgi, trakulīgas krāces, saules pielieti un vētraini viļņi, mākslinieces Evijas Kūlmanes gleznu izstādes “Atspulgs” ieceri veido ar šo tematiku saistītie darbi. Atspulgu tēma māksliniecei vienmēr bijusi īpaši tuva un gleznieciski aizraujoša. Izstādi papildina arī vairākās šīs vasaras ziedu bagātības un saulainu noskaņu iedvesmotas gleznas, informē biedrība "Mākslas pieskāriens".

Cilvēks pie ūdeņiem tiecas meklējot mieru, harmoniju, pārdomas, bet arī piedzīvojumus, reizēm pat ļoti bīstamus, aizraujošus, tādēļ atspulgi ir mainīgi un ietver tik daudz dažādas, bagātīgas noskaņas. Evijas Kūlmanes gleznās ūdeņu atspulgi nav tikai dabas, bet arī cilvēka dažādu emociju, jūtu un domu atspoguļojums, tādēļ izstāde ir kontrastaina noskaņu ziņā, ietverot plašu krāsu un emociju gammu. Īpaši Liepājas izstādei šovasar ir tapusi Evijas Kūlmanes jaunā glezna “Noktirne”, kura pirmo reizi būs apskatāma izstādē Hotel Promenade.

“Šīs gleznas iecere radās jau pirms vairākiem gadiem, šovasar pienāca īstais laiks un sajūtas ,lai to īstenotu, priecājos, ka šī glezna vispirms būs apskatāma Liepājā, pilsētā ,kura vienmēr iedvesmo un, kurā prieks no jauna atgriezties. “Noktirne” ir ļoti īpaša glezna, kuru katram skatītājam jāsajūt pašam, vārdos pat negribas to aprakstīt, vajadzīgs mirklis klusuma, brīdis, lai apstātos un notvertu tās vēstījumu.’’, māksliniece Evija Kūlmane.

Izstādē būs iespēja apskatīt arī mākslinieces Evijas Kūlmanes Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra diplomdarbu glezniecībā ”Mirkļa spogulis”, kurš lieliski sasaucas ar izstādes tēmu.

Evijas Kūlmanes glezniecībai ir raksturīgas gan maigu, sievišķīgu pieskārienu radītas poētiskas noskaņas, gan emocionāli piesātinātas, temperamentīgu un ugunīgu triepienu caurstrāvotas tēlainas ainavas. Māksliniece Evija Kūlmane ir ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra grādu glezniecībā, Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura grādu scenogrāfijā, absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu, kā arī ieguvusi foto dizaineres diplomu. Mākslinieces Evijas Kūlmanes personālizstādes notiek regulāri dažādās Latvijas pilsētās, māksliniece piedalās arī grupu izstādēs un dažādos mākslas un kultūras projektos. Mākslinieces darbi atrodas privātkolekcijās Latvijās, Eiropas valstīs, ASV, Singapūrā un civtiet pasaulē.