Liepājā sākas Džeza nedēļa

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) no šodienas līdz 30.augustam organizē ceturto džeza mūzikas nedēļu, aģentūru LETA informēja izglītības iestādē.

Nedēļas garumā notiks četri pasākumi - LMMDV audzēkņiem un citiem interesentiem no šodienas līdz piektdienai, 30.augustam, piedāvās meistarklases. To laikā visiem dalībniekiem būs iespēja smelties zināšanas un prasmes džeza mūzikas interpretācijā un iegūt pieredzi no māksliniekiem.

Piecu darba dienu laikā tiks sagatavota arī koncerta programma, kuru atskaņos 30.augustā plkst.19 koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova". Ieeja koncertā būs bez maksas, un tajā piedalīsies Melngaiļskolas bigbends Jāņa Ivuškāna vadībā, dažādu sastāvu kombo, kā arī ģitārists Nefs Irizarijs no Puertoriko, saksofonists Ķēstutis Vaiģinis no Lietuvas un džeza dziedātāja Inga Bērziņa no Latvijas.

Otrdien, 27.augustā, no plkst.21 restorānā "Hot Potato" būs džeza mūzikas vakars "Jam Session", kurā piedalīsies Irizarijs, Vaiginis, Bērziņa, kā arī LMMDV skolotāji un audzēkņi. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Savukārt trešdien, 28.augustā, koncertciklā "Liepāja Lake Music" notiks koncerts Liepājas ezerā, kurā galvenais solists būs saksofonists Vaiģinis. Mākslinieks uzstāsies kopā ar visas vasaras pamata ritma grupu, kurā darbojas LMMDV skolotāji un profesionāli mūziķi. Ieejas biļetes uz pasākumu iegādājamas visās "Biļešu Servisa" kasēs un internetā.

Džeza nedēļa tiek organizēta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas Kultūras pārvaldes un uzņēmēju atbalstu.