Liepājā būs džeza mūzikas vakari restorānā "Hot Potato" ar ģitāristu Matīsu Čudaru

Džeza mūzikas tradīcijas restorānā Hot Potato jau ieņēmušas nozīmīgu vietu Liepājas kultūras dzīvē. Šogad projekts ir saņēmis arī Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, dodot iespēju piesaistīt vairāk augstas klases mūziķus. Otrdien, 20. oktobrī no plkst. 21:00 kopā ar vienu no daudzpusīgākajiem un aktīvi koncertējošiem latviešu ģitāristiem Matīsu Čudaru uzstāsies liepājnieki - trompetists Jānis Ivuškāns un basģitārists Mārtiņš Zālīte, kā arī sitaminstrumentālists no Rīgas Pauls Ķierpe, informē "Liepaja Music" projektu vadītāja Irita Kalēja.

Džeza mūzikas koncerts sāksies plkst. 21:00, kuram sekos džeza improvizāciju sadaļa, kas ir atvērta ikvienam, kam patīk muzikāli radoši izpausties. Pirms koncerta, kā jau ierasts, otrdienas vakarā plkst. 20:30 Rietumu Radio ģitārists Matīss Čudars sniegs interviju. Savukārt koncerta tiešraidi varēs redzēt ikviens, pieslēdzoties restorāna Hot Potato facebook lapai.

Ģitārists Matīss Čudars titulēts vairākās nozīmīgās nominācijās, starp tām - 2019. gada “Zelta Mikrofons” labākais džeza mūzikas albums, 2018. gadā izvirzīts nominācijai Gada mūziķis Lielā Mūzikas Balvā, 2017. gadā Lielās Mūzikas balvas nominants kategorijā Gada mūziķis, 2017. gadā ieguvis AKKA/LAA autortiesību bezgalības balvu. Matīss ir pirmās vietas ieguvējs Riga Jazz Stage 2017.

Ieeja džeza mūzikas pasākumā ir bezmaksas, bet lai nodrošinātu valstī noteikto ierobežojumu izpildi, nepieciešama galdiņu iepriekšēja rezervācija, kas veicama pa telefonu 24947787.