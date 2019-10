Liepājā atklās Ilzes Karlsones gleznu izstādi "Pietura Rudens"

17. oktobrī pulksten 17 galerijā „Romas dārzs”, Liepājā, Zivju ielā 3 atklās mākslinieces Ilzes Karlsones personālizstādi „Pietura Rudens” ar pēdējos gados tapušajām gleznām.

Ilzi Karlsoni glezniecībā interesē Latvijas ainava. Viņas gleznās gan nav tiešu konkrētības studiju, tās ir drīzāk vietu vispārinājumi, noskaņas, sakārtoti krāsu ritmi – mākoņi kā peldošas salas, horizonts, zemes ritmi, lauzītas jūras viļņu līnijas, krāsu kontrasti un kompozīcijas dinamika. Mākslinieci saista abstraktā māksla, minimālisms, lieli, tīri krāsu laukumi. Ilze Karlsone daudzus gadus strādājusi ar dažādām grafikas tehnikām – ofortu, litogrāfiju, bet pēdējos gados pievērsusies glezniecībai – akrilam, eļļai, tušai, informē galerijas “Romas dārzs” vadītāja Astra Dzērve.

Izstādē būs arī jūras gleznojumi. Jūra ir jauns motīvs mākslinieces darbos. „Jūra ir daudz mainīgāka nekā lauku ainava. Jūra toņos un nokrāsās pārvēršas atkarībā no diennakts laika, no mākoņiem, no debess toņiem. Nekur nav tik daudz debess plašuma, gaismas un arī tumsas kā jūras malā. Esmu arī aizsākusi darbu sēriju „100 skati uz jūru” kā veltījumu Latvijas simtgadei. No tās šajā izstādē iekļauti astoņi darbi”, stāsta māksliniece.

Izstādē skatāmi vairāki abstrakti līniju darbi, gleznoti ar krāsainu tušu uz akvareļu papīra. Ilze Karlsone šos darbus sauc par „lauzumiem”, kas sākotnēji saistījās ar vārdiem „nojaukšana”, „izārdīšana”, bet tikpat labi tie varētu simbolizēt vētrā nolūzušus kokus.

Izstādes nosaukumu „Pietura Rudens” simbolizē apstāšanos un skatīšanos tālumā vai arī ieskatīšanos gleznā. Iespējams, tā ir stāvēšana kādā vientuļā autobusa pieturā mežmalā, skatoties uz ceļa līkumu, ieklausoties rīta skaņās un vērojot apkārt esošo ainavu – debesis, laukus, mežu.

Mākslinieces Ilzes Karlsones iecere ir, ka šī izstāde atspoguļosies kā nemierīgs ceļojums pa Latviju ar pieturām lauku plašumos, apstāšanos pie jūras, iegriešanos vecā kapsētā un visbeidzot gleznu nosacītais reālisms pārtaps abstrakcijās – lauztās līnijās. Jeb varbūt šo ceļojumu vajadzētu sākt ar haosu, lauzumiem un ritmiem un tad piestājot mierīgajā rudens ainavā.

Ilze Karlsone dzimusi Rīgā. Mācījusies Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Metāla un Dzintara apstrādes nodaļā. Studijas turpinājusi Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļā, ko 1977. gadā absolvējusi kā grafiķe, 2003. gadā ieguvusi maģistra grādu mākslā un dizainā.

Kopš 1997. gada Ilze Karlsone pasniedz zīmēšanu un gleznošanu Liepājas Mūzikas, Mākslas un Dizaina un vidusskolā. 2015. gadā saņēmusi skolas balvu „Zelta griezums” par mūža ieguldījumu pedagoģijā un mākslā.

Māksliniece ir Mākslinieku Savienības biedre. Personālizstādes notikušas Rīgā (2018, 2008, 1992) un Liepājā (2015). Kopš 1976. gada regulāri piedalās mākslinieku kopizstādēs ar grafikas un glezniecības darbiem.



Izstādes “Pietura Rudens” atklāšanas norisē izskanēs arī muzikālo apvienību „Azbests” un „Gabriels Gabriels” uzstāšanās. Muzikālo apvienību „Azbests” var pieskaitīt pie eksperimentālās mūzikas žanra pārstāvjiem, kurā apvienojušies Roberts Vilsons (elektroniskie mūzikas instrumenti) un Artūrs Čukurs (klarnete). Gaidāmajā priekšnesumā muzikālais materiāls tiks sintizēts ar Reiņa Karlsona dzejas lasījumiem. Izstādes atklāšanā gaidāmais priekšnesums būs „Azbesta” un „Garbiela Gabriela” otrā publiskā uzstāšanās, pirmā norisinājās šī gada janvārī „Kaņepes Kultūras centrā” Rīgā.

Izstāde galerijā “Romas dārzs” būs apskatāma līdz 21. decembrim.

Ieejas maksa pieaugušajiem ir 2,50 eiro, studentiem, pensionāriem – 1,00 eiro, bērniem, skolēniem ieeja bez maksas.

Izstādes atklāšanas pasākums galerijā „Romas dārzs” ir bezmaksas.