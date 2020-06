"Lielajā dzintarā" notiks Uģa Prauliņa un Edgara Mākena pasaules pirmatskaņojumi

Svētdien, 14. jūnijā, pulksten 18 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” koncertsērijā “Personīgi” satiksies pieredzes bagātais Rīgas Saksofonu kvartets ar godalgoto sitaminstrumentālistu Guntaru Freibergu. Koncertprogramma "Bahs. Grūvs. Saksofoni” pārsteigs ar divu pašmāju komponistu – Uģa Prauliņa un Edgara Mākena – jaundarbiem, kā arī ar savu daudzveidību – no Johana Sebastiana Baha līdz grūvam un afroamerikāniskiem ritmiem. Uz koncertu klātienē aicināti sērijas “Personīgi” abonementi. Citiem interesentiem koncerts būs skatāms tiešraidē, informē SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Santa Margeviča.

Latvijā šāds sastāvs uz vienas skatuves saspēlējas pirmoreiz – četru saksofonu pilnskanību papildina dažnedažādu sitaminstrumentu, tostarp marimbas, bungu un vibrfona tembri. Īpašs ir arī mūziķu izvēlētais repertuārs. Koncertu atklās ar Johana Sebastiana Baha Trešo "Angļu svītu", kuras pārlikumu tieši šim neierastajam ansamblim ir veidojis komponists Arturs Maskats. Turpinājumā – latviešu alternatīvo grupu "Gaujarts" un "Manta" mūziķa un dziesmu autora, godalgotā teātra mūzikas žanra komponista un Tālivalža Ķeniņa balvas laureāta Edgara Mākena darba “Rīgas triptihs” pirmatskaņojums.

Edgars Mākens stāsta, ka jaunais skaņdarbs ir veltījums komponista dzimtajai pilsētai: “Es esmu gan dzimis, gan audzis Rīgā un nodzīvojis visu dzīvi šeit. Un diezin vai varētu atrast šādam skaņdarbam labākus izpildītājus kā Rīgas Saksofonu kvartetu. Kā jau to paredz triptihs, skaņdarbā ir trīs daļas. Daļu nosaukumi radās no tā, kā es iztēlojos Rīgu – to skatu, kas paveras no Akmens tilta uz Vecrīgas pusi – ar torņiem kreisajā pusē un tirgu labajā pusē. Pats es stāvu uz tiltiem. Daļu nosaukumi – “Torņi”, “Tirgus” un “Tilti” – nosaka arī daļu raksturu. Ja torņi ir cēli, vēsi un auksti, tad tirgus ir raibs, vibrējošs, krāsains un ritmisks”.

Programmu Rīgas Saksofonu kvartets un Guntars Freibergs turpinās ar amerikāņu komponista Perija Goldšteina (Perry Godlstein) skaņdarbu “Motherless Child Variations” un ievērojamā japāņu komponista Mičio Kitazume (Michio Kitazume) vienu no slavenākajiem opusiem “Side by Side”. Koncerta noslēgumā – vēl viens pirmatskaņojums. Mūziķi atskaņos “Grammy” balvai nominētā latviešu komponista Uģa Prauliņa skaņdarbu ciklu “Ainiņas”.

“”Ainiņas” ir manas personiskās piezīmes, impresijas, sajūtu atveide skaņās. Līdzīgi kā laika apstākļi, kā nejaušas domas vai vērojumi dabā, cikla skaņdarbi var tikt savirknēti visdažādākajā secībā. Kopējā ideja un (mūziķu un klausītāju) uzdevums ir ar skaņu atmosfērām radīt meditatīvu stāvokli, panākt transa sajūtu, pilnīgu saplūšanu ar iedomu tēliem: pilsētas motoriku, urbānās mūzikas valodu un pēkšņu tempa nomaiņu – mikropasauli ārpuspilsētas dabā tās skaistumā un skarbumā. Skaņdarbu ciklā ietvertas arī manas līdzšinējās skices, uzmetumi, etīdes, saklausāmas arī stilistiskas alūzijas, kas tuvinās citētiem fragmentiem,” norāda komponists Uģis Prauliņš.

Ievērojot visus drošības pasākumus, uz koncertu klātienē – Lielajā zālē aicināti koncertsērijas “Personīgi” abonementu īpašnieki. Savukārt pārējie interesenti koncertu aicināti skatīt tiešraidē. Tiešraides koncertam ir noteikta biļetes cena mākslinieku un koncertzāles atbalstam – 7 eiro par vienu tiešraides pieslēgumu jeb “dzīvokļa biļeti”, kad ar vienu biļeti koncertu var baudīt visi vienas mājsaimniecības iedzīvotāji.