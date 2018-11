"Lielajā dzintarā" gaidāma īpaša Ziemassvētku un gadu mijas programma

Pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krēmers, virtuozais pianists Reinis Zariņš, franču klavesīna ģēnijs Žans Rondo, britu džeza superzvaigzne Entonijs Strongs, meditatīvie gregoriskie dziedājumi un bērnu iemīļotais Riekstkodis – Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” Ziemassvētku un gadu mijas muzikālajā programmā sev ko piemērotu atradīs ikviens. Piedāvājums sarūpēts gan ģimenēm ar bērniem, gan klasikas, džeza, tango un senās mūzikas cienītājiem, informē SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Margeviča.

Pirmajā adventē, 2. decembrī, plkst. 16.00 “Lielais dzintars” klausītājus aicina uz latviešu pianista Reiņa Zariņa solokoncertu, kurā virtuozais mūziķis izpildīs franču komponista Olivjē Mesiāna grandiozo klavierciklu “Divdesmit skatieni uz Kristus bērnu”. Šis cikls ir viena no klaviermūzikas virsotnēm, kurai tuvoties uzdrošinās vien retais pianists. Pēc koncerta, raksturīgi kamerzāles koncertu sērijai “Personīgi” klausītājiem būs iespēja tikties ar mākslinieku, lai baudītu sarunas neformālā gaisotnē.

Video: https://youtu.be/JuJ4Dnv50OI

Otrajā adventē, 9. decembrī, plkst. 16.00 izsmalcinātās koncertsērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” ietvaros notiks 24 gadus jaunā klavesīna ģēnija Žana Rondo un apvienības Jasmin Toccata Project koncerts. Vakara programmā Eiropas baroka tradīcija satiksies ar tradicionālās persiešu mūzikas ritmiem. Perkusionists Keivans Čemirani, lautists Tomass Danfords un klavesīnists Žans Rondo starp šķietami atšķirīgajām mūzikas pasaulēm pārliecinoši būvēs vienojošus tiltus, pretstatot lielo baroka meistaru skaņdarbus virtuozajām persiešu kompozīcijām. Pēc koncerta – tikšanās ar māksliniekiem, lai baudītu sarunas un atspirdzinājumus.

Video: https://youtu.be/YXumNb8SZ4E

15. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku gaidās neparastā koncertuzvedumā ģimenēm ar bērniem Liepājas koncertzālē dzirdēsim pasaku par Riekstkodi Liepājas Simfoniskā orķestra izpildījumā un britu diriģenta Timotija Hentija vadībā. Uzvedumu “Ziemas rīts ar Sniegavīru un Riekstkodi” papildinās britu mākslinieces Emīlijas Karevas Vudardas veidotās ilustrācijas un Liepājas teātra aktiera Kaspara Kārkliņa pasakas lasījums. Savukārt sirsnīgās un mīļās animācijas filmas “Sniegavīrs”, kas ir aizkustinājusi visas pasaules lielo un mazo klausītāju sirdis, slavenā titituldziesma “Pastaiga debesīs” izskanēs Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas mazā solista Raivo Jonasa dzīvajā izpildījumā.

Video: https://youtu.be/ubeVUnGQOIk

Jaunā gada gaidās, 28. decembrī, plkst. 18.00 Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” klausītājus sagaida īpašs viesis no Lielbritānijas. Entonijs Strongs ir britu dziedātājs un džeza pianists, kuru britu mediji dēvē par “jauno Anglijas džeza superzvaigzni”. Mūziķis uzstāsies kopā ar Latvijas Radio bigbendu, izpildot Whatever Lola Wants, Higher Ground, Luck Be A Lady un citus populārus, mūzikas topu virsotnes iekarojušus skaņdarbus.

Video: https://youtu.be/uITP4TtEi2o

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, plkst. 17.00 “Lielajā dzintarā” gaidāma īpaša svētkiem veltīta koncertprogramma, kurā savdabīgu dialogu starp laikmetiem veidos viduslaiku gregoriskie dziedājumi un mūsdienu improvizācijas sitaminstrumentiem. Riharda Zaļupes (marimba), Ivara Kalniņa (sitaminstrumenti), Guntara Prāņa (rata lira) un vokālās grupas Schola Cantorum Riga izpildījumā savīsies cauri gadsimtiem mantotās mūzikas vērtības ar to interpretācijām mūsdienu cilvēka skatījumā.

Video: https://youtu.be/7QWWgzNCuPs



Svētku maratonu 27. janvārī plkst. 17.00 noslēgs pasaulslavenais vijolnieks Gidons Krēmers ar koncertu “Krēmers. Kremerata Baltica. Cirks”. Būdams liels cirka cienītājs, Gidons Krēmers ar šo koncertu vēlējies radīt sava veida kamermūzikas versiju par cirku – aizrautīgu priekšnesumu, kurā teatrālas etīdes apvienojas ar mūziku un vācu cirka Circus Roncalli klauns sadarbojas ar orķestri un pašu Krēmeru. Atzīmējot slavenā poļu komponista Mečislava Veinberga simto jubileju, koncertā būs klausāma viņa brīnišķīgā mūzika, kas nereti rakstīta tieši kino un cirkam. Savukārt koncerta pirmajā daļā skanēs argentīniešu tango karaļa Astora Pjacollas tempermentīgā mūzika. Koncertu atklās ar slavenā pašmāju komponista Artura Maskata opusu “Pusnakts Rīgā”, ko pats skaņradis raksturo kā tango un veltījumu skaistai mīlestībai.

Video: https://youtu.be/fD6O7Kg3jMQ