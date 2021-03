"Lielais dzintars" sveic Starptautiskajā sieviešu dienā un piedāvā džeza mūzikas koncertierakstu

Atzīmējot Starptautisko sieviešu dienu, Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” skatītājiem un klausītājiem atkārtoti piedāvā baudīt džeza mūzikas koncertierakstu, kurā Kristapa Vanadziņa vadītais trio izpilda romantisku programmu no apvienības gaidāmā albuma “Mīlestības dārzs ir aizaudzis”. Koncertieraksts no šodienas pieejams platformā www.bilesuparadize.lv un būs skatāms gan 8. martā, gan pēcāk.

“Puiši spēlēja aizrautīgi, man patika vizuālais noformējums, kas papildināja koncertu. Šis koncerts ir lieliska izklaide tiem, kas mīl džeza mūziku,” pēc koncerta noklausīšanās Latvijas Radio 3 raidījumam “Post Factum” atzina pianists, Latvijas Mūzikas Akadēmijas asociētais profesors Juris Žvikovs.

Trio izpildītās programmas vēstījums ir par dzīves lielajiem un maģiskajiem notikumiem – mīlestību, visuma likumiem un Dieva mīlestību pāri visam. Koncertprogrammā izskan gan Kristapa Vanadziņa oriģināldarbi, gan džeza klasika Vanadziņa aranžējumos, informē SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

Jura Žvikova teikto papildināja komponiste, LR3 mūzikas ierakstu producente Anna Veismane: “Es saklausīju Kristapa Vanadziņa mūzikas valodā spēju koncentrēti radīt izteiksmīgu muzikālu tēmu. Kristapam ir ķēriens.”

Kristapa Vanadziņa trio sastāvā muzicē vieni no mūslaiku Latvijas spilgtākajiem džeza mūzikas pārstāvjiem – komponists un pianists Kristaps Vanadziņš, sitaminstrumentālists Rūdolfs Dankfelds un kontrabasists Jānis Rubiks. Mūziķu paustās filozofijas trīs fundamentālie stūrakmeņi ir saspēle, kompozīcija un radīšana, kas kalpo par pamatu ansambļa individualitātei un kopējai idejai. Trio izceļas ar dzidru un niansētu skaņu, kas mijas ar tradicionālajiem saspēles paņēmieniem un Jaunās pasaules vēsmām.

Koncerta filmēšana veikta, izmantojot "Lielā dzintara" digitālās koncertzāles iespējas — video filmēšana notika ar koncertzāles jaunajām, attālināti vadāmajām robotkamerām.

No šodienas mūzikas straumēšanas vietnēs arī pieejams otrais singls no maijā gaidāmā Kristapa Vanadziņa trio vinila albuma “The Love Garden has Overgrown”. Jaunizdotajam singlam “It Doesn’t Count When You Believe” Liepājas koncertzālē tapis arī koncertversijas video:

https://www.youtube.com/watch?v=oay8ZMAhUV8

No 8. marta videokoncerta “Mīlestības dārzs ir aizaudzis” pilnais ieraksts skatītājiem pieejams platformā www.bilesuparadize.lv sadaļā “Pasākumi - Tiešsaistes pasākumi - Ieraksti”. Iegādājoties ierakstu, pircējs saņems pieejas saiti un kodu, lai noskatītos koncertu no jebkuras vietas pasaulē. Iegādājoties pieeju 5 vai 7 eiro vērtībā, ieraksts skatītājam pieejams attiecīgi 24 vai 72 stundas.

Koncertieraksta ilgums: 1 stunda 10 minūtes. Producents: SIA “Lielais Dzintars”. Koncerta tapšanu atbalstīja Liepājas pašvaldība un Valsts kultūrkapitāla fonds.