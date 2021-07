Krievu kultūras nacionālie dārgumi — Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestris Liepājas "Lielajā dzintarā"

Tieši pēc mēneša — 9. augustā pulksten 19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” norisināsies izcilā un tradīcijām bagātā Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestra koncerts, kuru kā īpašu dāvanu liepājniekiem piedāvā fonds “Uniting History” sadarbībā ar mūzikas festivālu “Rīga Jūrmala”. Kopā ar orķestri uz skatuves kāps tā mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Jurijs Temirkanovs, koncerta īpašais viesis — leģendārais krievu pianists Mihails Pļetņovs, informē fonda “Uniting History” sabiedrisko attiecību konsultante Elizabete Hartmane.

Biļešu tirdzniecība tiks uzsākta divās daļās — no 9. jūlija biļetes pieejamas liepājniekiem, iegādājoties tās “Lielā dzintara” kasē klātienē, bet no 16. jūlija biļetes būs pieejamas interesentiem visā Latvijā un internetā.

Laikraksts “The Washington Post” rakstījis: “Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestris ir krievu kultūras nacionālais dārgums, bet diriģents Jurijs Temirkanovs — viens no pasaules labākajiem!”Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestris ir vēsturiski nozīmīgākais un senākais Krievijas orķestris, kas pirms teju 140 gadiem dibinātais kā Aleksandra III Galma mūzikas koris, bet pēcāk pārtapis par Galma orķestri. Šobrīd ārvalstu mediji kolektīvu raksturo ar vārdiem — pasaules mūziķu elite. Tieši šis tradīcijām bagātais orķestris Krievijā pirmatskaņoja tādus mūsdienās ikoniskus darbus kā Riharda Štrausa simfoniskās poēmas “Varoņa dzīve”, Gustava Mālera Pirmo simfoniju, Antona Bruknera Devīto simfoniju un Igora Stravinska Pirmo simfoniju.

“Esam patiesi iepriecināti, ka kultūras norises šovasar no jauna izkrāsos un bagātinās mūsu dzīves. Novērtējam, ka festivālam “Rīga Jūrmala” šajā neparastajā laikā ir izdevies izveidot augstas kvalitātes māksliniecisko programmu un esam pagodināti vienu no šiem koncertiem piedāvāt arī publikai Liepājā — pilsētā, kurā ir senākās akadēmiskās mūzikas tradīcijas visā Baltijā. Atbalstot kultūras projektus, vēlamies parādīt, ka mūzika un māksla ir starptautiska saziņas valoda, kas nepazīst robežas — tā tuvina un veido jaunus ceļus uz savstarpēju sapratni, uz tolerantu un iekļaujošu sabiedrību,” atklāj fonda “Uniting History” izpilddirektore Elīna Škļara.

“Mēs esam bezgala pateicīgi fondam “Uniting History”, kuri atbalsta kultūras norises, ir lojāli festivāla draugi un atbalstītāji un, nu, iepriecina Liepājas iedzīvotājus ar šādu dāvanu – īpaši organizētu koncertu ar izcilākajiem pasaules klasiskās mūzikas pārstāvjiem,” saka Zane Čulkstēna, festivāla “Rīga Jūrmala” izpilddirektore. “Maestro Pļetņova atgriešanās Latvijā un festivālā ir īpašs notikums, jo jau festivāla atklāšanās sezonā pirms diviem gadiem varējām baudīt viņa uzstāšanos un meistarību. Prieks, ka šo iespēju varēs baudīt arī Liepājas iedzīvotāji!”

Sanktpēterburgas Filharmonijas orķestri savulaik diriģējuši tādi meistari kā Artūrs Nikišs, Rihards Štrauss un Aleksandrs Glazunovs, bet vietu starptautiskās akadēmiskās mūzikas elitē orķestris iekaroja aizvadītā gadsimta vidū, kad piecdesmit gadu garumā galvenā diriģenta godā bija Jevgēņijs Mravinskis. Sanktpēterburgas filharmoniķi bija pirmais Krievijas orķestris, kas devās koncertturnejā ārpus valsts, un līdz šai dienai orķestris ir gaidīts viesis nozīmīgākajos klasiskās mūzikas notikumos Eiropā, Āzijā un Amerikā. Jau 34. sezonu — kopš 1988. gada — ar lieliskiem panākumiem un izpelnoties starptautisku kritiķu augstu novērtējumu, orķestri vada leģendārais diriģents Jurijs Temirkanovs (1938), kurš pie diriģenta pults stāsies arī orķestra pirmajā koncertā Liepājā š.g. 9. augustā. Koncerta īpašais viesis būs viena no pasaules spožākajām pianisma zvaigznēm — Mihails Pļetņovs (1958), kuru dēvē par vienu no mūsdienu neparastākajiem mūziķiem, jo viņa profesionālajā dzīvē vienlīdz veiksmīgi īstenojusies pianista, diriģenta un komponista karjera. Klausītājus un kolēģus vienmēr sajūsminājusi Pļetņova nevainojamā tehnika, smalkā stila izjūta un interpretāciju svaigums. „Mihails Pļetņovs katru skaņdarbu spēlē kā paša sacerētu, viņa interpretācijas ir satriecošas – nez vai jel ko tamlīdzīgu iespētu kāds cits pianists,” rakstījis BBC „Music Magazine”. 2006. gadā Mihails Pļetņovs ieguvis prestižo „Grammy” balvu, kurai nominēts vairākkārt. Saņēmis arī izdevuma „Gramophone” un „The New Yorker” gada balvas — šobrīd ir viens no ietekmīgākajiem māksliniekiem Krievijā, bet pats sevi joprojām dēvē vienkārši par mūziķi.Ar krievu kultūras nacionālajiem dārgumiem klausītāji iepazīsies arī koncerta programmā. Pirmās daļas ievadā tiks atskaņota Pētera Čaikovska Polonēze no operas “Jevgeņijs Oņegins”, ko turpinās vienu no klasiskās mūzikas virsotnēm — Čaikovska Pirmais klavierkoncerts. Koncerta otrajā daļā Sanktpēterburgas filharmoniķu izpildījumā klausītāji piedzīvos atskaņojumu vienam no populārākajiem Nikolaja Rimska Korsakova darbiem — svītai “Šeherezade”.

Koncertu organizē fonds “Uniting History” — 2019. gadā dibināta labdarības organizācija, kas aktīvi darbojas kultūras attīstības, Latvijas vēstures mantojuma saglabāšanas un sociālās nevienlīdzības mazināšanas jomās. Līdz šim fonds īstenojis tādus kultūras projektus kā Borisa Eifmana baleta viesizrādes Rīgā, atbalstījis koncertzāles “Lielais dzintars” digitalizāciju, kā arī sniedzis atbalstu vairākiem projektiem un iniciatīvām, kas saistītas ar Latvijas vēstures izpēti un apzināšanu. Fonds atbalstījis vairāku vēsturiski nozīmīgu literāru darbu izdošanu, kā arī īstenojis projektus sadarbībā ar “Žaņa Lipkes memoriālu”. Jau kopš pirmās festivāla “Rīga Jūrmala” sezonas fonds “Uniting History” atbalsta festivālu un ir tā padomes locekļi.

INFORMĀCIJA KONCERTA APMEKLĒTĀJIEM

Koncerta apmeklējums būs pieejams personām, kuras var uzrādīt negatīvu covid-19 testa rezultātu, ir vakcinētas pret covid-19 vai pārslimojušas minēto infekciju. Pie ieejas visiem apmeklētājiem no 12 gadu vecuma būs jāuzrāda drošības līmenim atbilstošs covid-19 sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments un koncerta ieejas biļete. Koncertzāles publiskajā zonā un koncerta laikā visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma jālieto sejas aizsargmaska un jāievēro 2 m distance. Koncerta organizatori lūdz Jūs ierasties vismaz stundu pirms koncerta sākuma, lai paredzētu laiku dokumentu pārbaudei.

No š.g. 9. jūlija biļetes nopērkamas koncertzāles “Lielais dzintars” kasē klātienē, bet no 16. jūlija “Biļešu Paradīzes” tīkla tirdzniecības vietās visā Latvijā un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Pensionāriem, skolēniem, pasniedzējiem, skolotājiem, invalīdiem un to pavadoņiem pieejamas atlaides.