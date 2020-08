Jolanta Gulbe Paškeviča "Lielajā dzintarā" prezentēs jaunu latviešu mūzikas programmu

Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” sestdien, 22. augustā pulksten 19 vasaras sezonu turpinās viena no latviešu džeza ekstravagantākajām dziedātājām ar samtaini krāšņo balsi – Jolanta Gulbe Paškeviča. Koncertā šarmantā soliste kopā ar pavadošo sastāvu atskaņos īpaši atlasītas un dziedātājai nozīmīgas latviešu komponistu dziesmas, kas iekļautas jaunajā mūzikas albumā “Gaisma krīt”, informē SIA “Lielais Dzintars” sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

"Jāsaka paldies latviešu komponistiem un dziesmu vārdu autoriem par nacionālo kultūras bagātību. Esmu uzaugusi ar šo mūziku, tā ir veidojusi manu muzikālo gaumi. Šī programma ir mans veltījums manai tautai, maniem cilvēkiem," iepazīstinot ar koncertā gaidāmo stāsta Jolanta Gulbe Paškeviča.

Koncertprogrammā iekļauti tādi skaņdarbi kā Imanta Kalniņa un Vizmas Belševicas "Dūdieviņš", Aigara Voitišķa un Viktora Kalniņa "Cik savādi gaisma krīt", Mārtiņa Brauna un Jāņa Petera "Dziesma par spēli", Raimonda Paula un Jāņa Petera "Ja Tevis nebūtu" un citas latviešu tautai nozīmīgas dziesmas. Visām kompozīcijām radīti īpaši aranžējumi, kuru autori ir gan pati Jolanta Gulbe, gan talantīgais džeza pianists Kristaps Vanadziņš.

"Darbs pie šī mūzikas albuma bija viens no interesantākajiem un radošākajiem procesiem, kāds man dzīvē ir bijis. Lielisks kopdarbs ar mūziķiem, kur katrs ielika savu īpašo talanta unikālo redzējumu kopīgā skanējumā. Mūziķu brīvais ideju lidojums ir dzirdams katrā skaņdarbā, un tas šo albumu padara īpašu,” uzsver dziedātāja.

Jolantas Gulbes Paškevičas kvintetu veido izcils mūziķu sastāvs – dziedātāja Jolanta Gulbe Paškeviča, saksofonists Deniss Paškevičs, pianists Kristaps Vanadziņš, basists Jānis Rubiks un bundzinieks Rūdolfs Dankfelds.

Jolanta Gulbe Paškeviča ir viena no latviešu džeza profesionālās elites ekstravagantākajām dziedātājām ar tembrāli bagātu un spēcīgu balsi. Jolanta ne tikai aizraujas ar dažādiem mūzikas stiliem, bet arī izvēlas dziedāt svešvalodās: portugāļu, itāļu, spāņu, angļu un krievu. Viņa ir viena no pieprasītākajām bossa nova un portugāļu fado stila mūzikas izpildītājām visā Baltijā. Paralēli primārajai darbībai šajā lauciņā Jolanta bijusi vairāku Latvijas TV šovu žūrijas locekle un vokālā pedagoģe, kā arī veidojusi starptautiskus mūzikas projektus un ierakstījusi mūzikas albumus ar džeza, soula un pasaules mūzikas meistariem no Eiropas, Krievijas un ASV, ar kuriem sadarbība turpinās joprojām.

Pēc koncerta apmeklētāji aicināti uz tikšanos ar mākslinieci koncertzāles “Lielais dzintars” 2. stāva galerijā, kur būs iespēja iegādāties jauno albumu, satikt solisti un kvinteta mūziķus, kā arī saņemt autogrāfus. Albumu “Gaisma krīt” var noklausīties vietnē: https://ej.uz/albums-gaisma-krit

Koncerts notiks klātienē, ievērojot drošības pasākumus un 1m distanci starp apmeklētājiem. Ievērojot ierobežojumus, koncertu varēs apmeklēt līdz 415 klausītājiem. Koncerts I daļā, norises ilgums aptuveni 1 stunda un 30 minūtes.