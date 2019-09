Jau šovakar! Unikāls notikums Latvijā – imersīvās skaņas koncerts un instalācija Liepājā

Šovakar, 26. septembrī, pulksten 20.30 un rīt, 27. septembrī, pulksten 18 kultūras namā “Wiktorija”, Liepājā pirmo reizi Latvijā izskanēs imersīvās jeb telpiskās skaņas koncerts. Savukārt 27. septembrī pa dienu no pulksten 12 līdz 17 varēs apmeklēt imersīvās skaņas instalāciju, informē “Baltic Trail” idejas autors un “Dirty Deal Audio” radošais direktors Kristaps Puķītis.

No 20. līdz 28. septembrim Liepājā notiek starptautiskā elektroniskās mūzikas nometne “Baltic Trail”, kurā piedalās 12 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī divas vizuālo mediju mākslinieces no Norvēģijas un Horvātijas. Nedēļas laikā, strādājot vairākās grupās, viņu uzdevums būs radīt vismaz četras 20-30 minūšu garas koncertprogrammas.

Viena no grupām veidos imersīvās skaņas instalāciju, kuras rezultātu varēs dzirdēt piektdien, 27. septembrī no plkst. 12:00 līdz 17:00 kultūras namā “Wiktorija”. Šīs nometnes dalībnieku grupa, kuras sastāvā ir lietuviešu ambientās eksperimentālās elektroniskās mūzikas pārstāvis Fume, Igaunijā dzīvojošais amerikāņu elektroniskās mūzikas izpildītājs Teodors Pārkers un mūzikas producents un izpildītājs Demaui no Liepājas, strādās Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas (LMTA) Mūzikas inovācijas centra profesora Mantauta Krukauska vadībā. Ieejas maksa instalācijā būs 2 EUR.

Līdzās tai divus vakarus – ceturtdien, 26. septembrī, plkst. 20:30 un piektdien, 27. septembrī, plkst. 18:00 kultūras namā “Wiktorija” – pirmo reizi Latvijā būs iespēja piedzīvot “Imersīvās skaņas pieredzes seansu” jeb gandrīz divas ar pusi stundas garu imersīvās skaņas koncertu, kurā ar 20 minūšu garu koncertprogrammu uzstāsies septiņi pieredzējuši elektroniskās mūzikas izpildītāji no Latvijas, Lietuvas un ASV, katram izpildot speciāli imersīvās jeb telpiskās skaņas sistēmai radītus skaņdarbus, izmantojot Ambisonics* skaņas pēcapstrādes formātu.

Gan instalācijas, gan imersīvās skaņas pieredzes seansa telpa tiks apskaņota ar 17 sfēriski izvietotiem skaļruņiem, klausītājiem atrodoties skaņas sfēras iekšienē, nevis skaļruņu priekšpusē, kā tas būtu tradicionālā koncertā, savukārt mūziķi savu priekšnesumu sniegs, atrodoties skaņas sfēras centrā.

Koncertā piedalīsies LMTA Mūzikas inovācijas centra profesors Mantauts Krukausks, akadēmiskās un laikmetīgās mūzikas komponists un izpildītājs Platons Buravickis, elektroniskās mūzikas producents ELVI no Latvijas, “Baltic Trail” nometnes dalībnieki Demaui un Teodors Pārkers, kā arī elektroniskās mūzikas izpildītājs Glociks no Latvijas un Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas.

Imersīvās skaņas koncerts tiek rīkots sadarbībā ar LMTA Mūzikas inovācijas centru un Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju (MPLab). Jāpiebilst, ka Lietuvas Mūzikas inovāciju centrs ir viens no pirmajiem Baltijā, kas nodarbojas ar pastiprinātu telpiskās skaņas izpēti. Tieši tur šī gada vasarā notika “Baltic Trail” imersīvās skaņas koncerta izmēģinājums, kurā, sadarbojoties ar Mantautu Krukausku, piedalījās arī pašmāju elektroniskās mūzikas producents un izpildītājs ELVI, tika pārbaudītas iepriekš izstrādātās teorētiskās zināšanas “Dirty Deal Audio” rīkotajā Ambisonics meistraklasē.