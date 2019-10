Izsludina konkursu "Kurzemes prozas lasījumi 2019"

Ventspils bibliotēka sadarbībā ar Ventspils Starptautisko rakstnieku un tulkotāju māju izsludinājusi konkursu "Kurzemes prozas lasījumi 2019", aģentūru LETA informēja bibliotēkas pārstāvis Kārlis Lithens.

Konkursā aicināti piedalīties Kurzemes autori, kuri raksta prozu. Pieteikumi līdz 19.novembrim jāiesniedz Ventspils bibliotēkā, vēsta LETA.

Konkursa žūrija noteiks autorus, kurus uzaicinās dalībai "Kurzemes prozas lasījumos 2019". Autorus par to informēs personīgi, un viņu vārdus izziņos Ventspils bibliotēkas tīmekļa vietnē, kā arī Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas tīmekļa vietnē.

"Kurzemes prozas lasījumi 2019" norisināsies 30.novembrī plkst.12 Annas ielā 13, Ventspilī, sacīja Lithens.

Žūrija izvēlēsies darbus, kuru autorus uzaicinās klātienē piedalīties festivāla "Prozas lasījumi 2019" pasākumos, kas notiks decembra sākumā Rīgā.

Konkursā darbus vērtēs rakstnieces Laimdota Sēle un Kristīne Ulberga, dzejniece Ieva Rupenheite, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docents Jānis Veckrācis (pazīstams arī kā dzejnieks Jānis Vādons) un Ventspils bibliotēkas direktore Astra Pumpura.

Viņš stāstīja, ka festivāls "Prozas lasījumi" norisinās kopš 1995.gada. Gadu gaitā "Prozas lasījumi" no neliela pasākuma Andreja Upīša dzimšanas dienas atcerei izauguši vairāku dienu prozas festivālā, kura programmā ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki un viesautori no Eiropas valstīm.

2018.gadā "Kurzemes prozas lasījumu" konkursam savus darbus bija iesūtījuši 18 autori. Galveno balvu ieguva Guna Roze par stāstu "Izvēles brīvība".