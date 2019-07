Izrāde "Andrievs Niedra" festivālā "Via Baltica" aicinās runāt par Latvijas neatkarības iegūšanas sarežģītajiem ceļiem

Trešdien, 21. augustā, pulksten 19 Liepājas teātra mazajā zālē koncertzālē “Lielais dzintars” festivāla “Via Baltica” ietvaros būs skatāma Spēlmaņu nakts balvai 2015/ 2016 nominētā izrāde “Andrievs Niedra”, kas Latvijas valsts dibināšanas vēsturi atklāj no vēl, iespējams, neredzēta skatpunkta, informē festivāla sabiedrisko attiecību koordinatore Anna Paula Pujēna.

Festivāls “Via Baltica” jau devīto reizi ar mākslas starpniecību aicinās runāt par visu trīs Baltijas valstu brīvību, neatkarību un tās iegūšanas sarežģītajiem un dramatiskajiem ceļiem, uz Liepāju un citām Kurzemes pilsētām atvedot gan atzinību jau guvušas, gan speciāli festivālam radītas džeza un klasiskās mūzikas koncertprogrammas, vairākas jaunākās latviešu kino filmas, mākslas un dokumentālās izstādes, kā arī teātra izrādes. Pagājušajā gadā festivālā tika izrādīta aktiera un režisora Ērika Vilsona monoizrāde “Mana Magadana” par 1946. gada izsūtījumiem uz Sibīriju, konkrēti par Magadanu – viņa dzimšanas vietu. Šogad festivālā ieskatīsimies vēl senākos vēstures notikumos.

1919. gads Latvijas vēsturē pazīstams kā strauju pārmaiņu un haosa laiks, kad pēc Pirmā pasaules kara jukām, tika meklēts labākais valsts veidošanas modelis. Kā stāsta izrādes “Andrievs Niedra” veidotāji, jau vairākas paaudzes uzaugušas, ticot idejai, ka Latvijas valsts dibināšana 1918. gada 18. novembrī bija tā laika labākais vai vienīgais iespējamais risinājums, kas mūsu valsti aizveda pie demokrātiskajām vērtībām, ar kurām varam lepoties šodien. Iespējams, tas bija labākais risinājums, skatoties no šodienas skatpunkta, taču ne vienīgais.

Izrāde-trilleris “Andrievs Niedra” dod balsi vienai no pretrunīgākajām 20. gadsimta personībām Latvijas vēsturē. Vai rakstnieks Andrievs Niedra bija latviešu patriots vai tautas nodevējs? Izrādes veidotāji režisors Valters Sīlis un dramaturgs un izrādes galvenais aktieris Kārlis Krūmiņš uz šo jautājumu skaidru atbildi nesniedz, taču viņi ļauj kaut nedaudz izbaudīt to trilleri, ko apvija mūsu valsts dibināšana un ar to saistītie notikumi, uz tiem paskatoties ne tik ierastā gaismā. Izrāde tikusi nominēta “Spēlmaņu nakts 2015/ 2016” balvai kategorijā “Gada sasniegums oriģināldramaturģijā”. Starp izrādes veidotājiem ir arī aktieris, režisors un komponists Toms Auniņš, scenogrāfs Uģis Bērziņš un gaismu mākslinieks Lauris Johansons. Līdzās Kārlim Krūmiņam uz skatuves kāps aktieris Emīls Kivlenieks.

Pirms izrādes pulksten 17.00 restorānā “Čello” koncertzāles “Lielais dzintars” 6. stāvā notiks Liepājas Universitātes lektores, Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas vadītājas Lindas Zulmanes vadīta diskusija “Ceļš Andrieva Niedras daiļradē”. Ieeja diskusijā bez maksas.