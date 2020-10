FOTO: Virtuozais pianists Andrejs Osokins apbur publiku Liepājā

Ar Sergeja Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu sestdien, 17. oktobrī, virtuozais pianists Andrejs Osokins burtiski apbūra publiku Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”.

Šo vakaru īpašu padarīja arī Jura Karlsona svītas “Antonija #Silmači” pirmatskaņojums, ko klausītāju rindās piedzīvoja pats komponists. Pie Liepājas Simfoniskā orķestra diriģenta pults stājās Guntis Kuzma, kura interpretācijā skanēja arī Ludviga van Bēthovena uvertīra “Egmonts”, informē Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

Pasaulslaveno Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu pamatoti dēvē par vienu no sarežģītākajiem klavierkoncertiem, kas no izpildītāja prasa nevainojamu tehniku un muzikalitāti. Un to šajā vakarā nevainojami demonstrēja Andrejs Osokins, kurš ar nepacietību bija gaidījis šo tikšanos ar Liepājas simfoniķiem: “Ar Liepājas Simfonisko orķestri mani saista atmiņas jau no agras bērnības, kad mans tēvs spēlēja Pianisma zvaigžņu festivālā. Es vienmēr apbrīnoju šī orķestra prasmi tik meistarīgi un izjusti spēlēt tieši klavierkoncertu repertuāru. Tā ir liela māksla būt gan kopā ar pianistu, gan būt kā vienam veselam ar pianistu.”

Pēc Liepājas Simfoniskā orķestra un diriģenta Gunta Kuzmas ierosinājuma speciāli šai programmai komponists Juris Karlsons bija radījis svītu savam 2017. gadā tapušajam baletam "Antonija #Silmači", kas Latvijas Nacionālajā operā Aivara Leimaņa vadībā uzvests 2018. gadā. Balets veidots, iedvesmojoties no Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos", un tā centrālais tēls ir Antonija, kuras mīlestības izslāpusī sirds alkst pēc īsta un patiesa piepildījuma. Nepārtrauktā simfoniskā attīstībā svītā ir sakārtoti fragmenti no baleta abiem cēlieniem.