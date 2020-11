FOTO: Svin Krišjāņa Barona dzimšanas dienu

Atzīmējot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atvērta Latvijas un Igaunijas kopizstāde “Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons”. Līdz ar izstādi, projekta “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu” ietvaros, pārizdota un papildināta Krišjāņa Barona un citu latviešu 1859. gadā sarakstītā ģeogrāfijas grāmata “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana”, portālu "Rekurzeme" informē Ziedoņa muzeja komanda.

Izstādes ideju un konceptu veidojusi Imanta Ziedoņa muzeja komanda kopā ar māksliniekiem, pētniekiem un kuratoriem no Igaunijas. Izstādē “Tuvie - nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons” apskatāmi vairāku muzeju unikāli krājuma priekšmeti, piemēram, vairāk nekā simts gadus glabāts pļavas āboliņa herbārijs no Latvijas Nacionālā dabas muzeja, līdz šim maz izstādīts, rets K. Barona rokraksts no piezīmju burtnīcas, kuras atvērumā redzams K. Barona plāns 2. sējuma satura rādītājam no LU Akadēmiskās bibliotēkas. Izstādē iekļauti arī visu mūsdienu Baronu stāsti, kas tapuši pēc veiktā ceļa no Tartu līdz Dundagai.

Krišjāņa Barona un citu latviešu sarakstītā grāmata “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana” ir viena no pirmajām ģeogrāfijas grāmatām izdota latviešu valodā un domāta latviešu skolām, lai izglītotu latviešu tautu par zemi, kurā viņi dzīvo. Krišjānis Barons, Krišjānis Valdemārs un Juris Alunāns, grāmatu sarakstījuši 1859. gadā, savukārt Ziedoņa muzeja komanda šim izdevumam piesaistījusi mūsdienu pētniekus, kuri snieguši savos rakstos informāciju par to, kā uz šo jaunlatviešu veikumu mums būtu jāskatās no šodienas prizmas. Grāmatā publicēti arī līdz šim vienkopus nepublicēti mākslas darbi no Vilhelma Purvīša, Jaņa Rozentāla un citi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas darbi, kā arī vēsturiska mūsdienu Latvijas teritorijas karte no Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhīva. Grāmatu par godu K. Barona 185. dzimšanas dienai izdod Imanta Ziedoņa muzejs fonda “Viegli” izdevniecībā. Tās dizainu veidojusi dizaina studijas “Overpriced” komanda un grāmata drukāta tipogrāfijā “Livonia Print”.

“Līdz ar mūsu ceļa Tartu – Dundaga sākumu, šo izstādi atklājām Igaunijas Nacionālajā muzejā, tādejādi veicinot abu valstu sadarbību un interesi vienam par otru. Ar šo izstādi un grāmatu vēlamies ikvienu rosināt domāt par mūsu saknēm un vērtībām. Iespējams, ka Krišjāņa Barona dzimšanas diena, 31. oktobris, jārosina kalendārā atzīmēt kā “Jaunlatviešu diena”. Šajā dienā mēs aicinātu pieminēt Pirmo atmodu, bez kuras nebūtu otrās un trešās atmodas. Godinātu jaunlatviešu būtiskāko devumu - latviešu politisko tiesību paplašināšanas nostiprināšanos un kultūras attīstības uzplaukumu”, pauž Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende.

Izstāde apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā līdz 2020. gada beigām. Grāmata “Mūsu Tēvzemes aprakstīšana” izdota pateicoties bankas “BlueOrange”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, AS “Latvenergo”, AS “Attīstības finanšu institūciju “Altum””, Eiropas Sociālā fonda projektam un Labklājības ministrijas atbalstam. Imanta Ziedoņa muzejs notikumu ciklā “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu” visa gada garumā veido vairākus kultūras notikumus, lai stiprinātu nacionālo pašapziņu un ikvienam liktu aizdomāties par savām saknēm un nacionālajām vērtībām.