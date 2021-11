Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” aizvadīta notikumiem bagāta nedēļas nogale —koncertzālē atklāta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde “Līnijas”, ar tango ritmiem turpināta krāšņā koncertsērija “Pasaule Lielajā dzintarā”, kamersērijā “Personīgi” piedzīvots Santas Ratnieces darba pasaules pirmatskaņojums, bet ar mākslas un poēzijas pasauli klausītājus iepazīstināja uzvedums “Dailes kanons”, portālu "ReKurZeme" informē SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

Sākot no 27. novembra koncertzālēs mākslas telpā skatāma Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde “Līnijas”. Izstādi veido vairāk nekā 20 gleznas un objekti, kurus radījuši 19 gan Latvijā, gan starptautiskā mākslas telpā atzīti mākslinieki. Šī ir pirmā reize, kad Rotko centrs Liepājā izstāda savas vērienīgās kolekcijas darbus, un izstāde ir īpaša ar to, ka darbu selekcija veidota un piemērota īpaši “Lielā dzintara” mākslas telpai. Kā atzina viena no izstādes veidotājām, Rotko centra galvenā krājumu glabātāja Zane Melāne: “Darbu atlasi un līniju meklējumus kolekcijā iedvesmojusi Liepāja, jūras horizonts un līnijas, kas iekļautas koncertzāles arhitektūrā un simbolikā.”

Melānes teikto papildināja Rotko centra vadītājs Māris Čačka: “Mums, kā Rotko centra komandai, izvedot savus darbus pie saviem draugiem, sadarbības partneriem, ir svarīgi, ka šie darbi ir unikāli, atšķirīgi no citiem projektiem, ar kuriem mēs strādājam citās vietās Latvijā un Eiropā, tādā veidā veidojot šo brīnišķo mākslinieka dialogu ar tās konkrētās vides kultūrtelpas cilvēkiem, kas tos bauda.” Starptautisko mākslinieku veidoto darbu izstāde bez ieejas maksas turpmāk koncertzāles mākslas telpā Civita Nova būs skatāma ik dienu līdz pat nākamā gada 28. janvārim.

Sestdienas vakarā atklājumiem bagātajā koncertsērijā “Pasaule Lielajā dzintarā” apmeklētāji piedzīvoja Argentīnas tango atdzimšanu. Ar savu pirmo uzstāšanos Latvijā klausītājus priecēja beļģu ansamblis “Sonico”, kas klausītājus aizveda ceļojumā uz aizvadītā gadsimta 60. gadu Buenosairesu — laiku, kad tradicionālais tango bija miris, taču divi neatlaidīgi komponisti cīnījās par tā atdzimšanu. Koncertprogrammā izskanēja Astora Pjacollas un Eduardo Roviras radītie populārākie skaņdarbi, kurus papildināja īpaši izmeklētas un reti dzirdētas komponistu radītas pērles — skaņdarbi, kas nav tikuši atskaņoti vairāk nekā 60 gadus.

Kā koncertā atklāja ansambļa pianists Ivo De Grēfs: “Daudzas no skaņdarbu partitūrām nav izdzīvojušas plūdus un ugunsgrēkus, tādēļ mēs — ansambļa dalībnieki — paši, klausoties vecus ierakstus, pierakstījām partijas, lai celtu tās gaismā.” Tango žanram raksturīgo skanējumu piešķīra bandeona spēles meistare Karmela Delgado, vijolnieki – Stīvens Maiers un Daniels Urtado Himeness, alts Oskars Kinjoness, čellists Gijoms Lagravjērs, kontrabasists Ariels Ebersteins, pianists Ivo De Grēfs un ģitārists Kamilo Kordoba.

Nedēļas nogales noslēgumā, svētdien, 28. novembrī koncertsēriju "Personīgi" papildināja ilgi gaidītā un pandēmijas dēļ vairākkārt pārceltā latviešu spožo kamermūziķu — pianista Reiņa Zariņa, vijolnieces Evas Binderes un čellistes Kristīnes Blaumanes — jeb “Trio Palladio” koncertprogramma "Kamermūzikas šedevri". Vakara gaitā klausītāji piedzīvoja mediatīvu Rebekas Klārkas klaviertrio, pašmāju komponistes Santas Ratnieces skaņdarba "Entāze" pasaules pirmatskaņojumam, ar apbrīnas pilnu klusumu sagaidīja Pētera Vaska "Vientuļā enģeļa" atskaņojumu, bet vakaru noslēdza ar sprigani pacilājošo Fēliksa Mendelszona trio. Kā īpašu dāvanu publikai trio veltīja Gabriela Forē radīto klaviertrio. Koncertsēriju "Personīgi" jau, svētdien, 12. decembrī plkst. 15.00 turpinās zviedru folkmūzikas trio “Ahlberg, Ek & Roswall”.

Liepājas koncertzāles apmeklētājiem aizvadītajā nedēļā bija arī unikāla iespēja piedzīvot godalgoto un iemīļoto “Dailes teātra” aktieru viesošanos “Lielajā dzintarā” ar režisora Viestura Kairiša radītā projekta “Dailes kanons” viesizrādēm. Vakara pirmajā daļā dziedātājs, komponists un multiinstrumentālists Jānis Šipkēvics un godalgotais aktieris Juris Strenga caur Frīdriha Nīčes rakstītajām dzejas rindām un Šipkēvica radīto mūziku skatītājiem sniedza savrupu skatījumu uz šķietami ikdienišķām, kā arī valstij un sabiedrībai nozīmīgām tēmām. Savukārt otrajā daļā pianiste Agnese Egliņa un aktrise Lidija Pupure caur Aspazijas un Zentas Mauriņas dzejas rindām sniedza ieskatu mūsdienu sievietes pasaulē. Programmu piepildīja Egliņas kaislīgā klavierspēle un Pupures izjustais stāstījums abu dāmu dvēseliski piepildītā sinerģijā.