FOTO: Mārim Iltneram pirmā personālizstāde Liepājā

Līdz 30. augustam Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē skatāma mākslinieka Māra Iltnera personālizstāde “Tīģerlilija”.

Māris Iltners ir dzimis liepājnieks, absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļu, darbus veido autortehnikā, kuru neatklāj: “Visi brīnās, kā es taisu to mozaīku. Es arī neatklāju, no kā es taisu tos mazos krikucīšus. Varu pateikt – tas nav māls.” Mākslinieka darbi līdz šim ir izstādīti Rīgā, Saldū, kā arī vairākās rudens izstādēs Liepājas muzejā. Šī būs pirmā personālizstāde Liepājā.

Par to, kā rodas darbi, Māris Iltners saka: “Ar gleznošanu man nav nekāda saistība, jo par gleznām mēs tās nosaukt nevaram. Saku, ka es taisu bildes, nevis gleznoju. Strādāju ar faktūru. Pirms taisu darbu, vispirms to iedomājos melnbaltu, bet, grozies kā gribi, vienmēr tas man sanāk ļoti krāsains. Bet ļoti gribas taisīt melnbaltu, grafisku. Viss vēl priekšā. Kā rodas bildes? Nav tā, ka es sākumā izdomāju briesmīgi gudru domu un tad taisu. Ir tā, atnāk kaut kāds priekšmets vai materiāls, un es ilgi uz to skatos un rodas ideja, es to apdarinu – ir doma, rodas bilde.”